På vei gjennom Hokksund kommer det en gammel pickup helt opptil hekken på bilen. Påfallende nært. Jeg blir først litt provosert. Så ser jeg i speilet. I passasjersetet sitter en ung jente og tar bilder av ukens testbil med mobilen. Hun og gutten som kjører bilen prater ivrig sammen. Når bildene er sikret, slakker de ned farten og øker avstanden, igjen.

Dagen etter står jeg i Vikersund og tørker bilen etter å ha vasket den. Det er en av disse "vårdagene" i januar, hvor det er mulig å spyle bilen og stå ute og tørke den, etterpå. En blå BMW 3-serie sedan kjører sakte forbi – mens det er tydelig at testbilen observeres med stor appetitt.

Til og med en Porsche Taycan Cross Turismo snegler seg forbi, mens sjåføren snur seg og betrakter BMWs ferskeste tilskudd i morobil-familien.

BMW M240i – lakkert i mørk lilla med svarte detaljer – er en bil som vekker oppmerksomhet.

BMW M240i xDrive

Pris fra: 790.000 kroner

Pris testbil: 921.000 kroner

Et unntak

BMW har fantastisk respons på sine nye elbiler for tiden: i4 og iX. I tillegg har de fra før i3 og iX3 – og en haug med ladbare hybrider som selger godt.

Likevel har den norske importøren bestemt seg for å ta inn nye 2-serie Coupe. Eller, én variant av den: M240i xDrive. Den foreløpige toppmodellen.

Her er det ikke elektrifisering – men en 3-liters rekkesekser med twin turbo, som gjelder. Bensin, selvsagt.

Kreftene, og dem er det mange av, fordeles via en åttetrinns automatgirkasse med hendler på rattet.

Irriterende tenåring

Jeg forventer meg en skikkelig rampete, frekk og bøllete bil – som lever opp til å være BMW-familiens yngstemann. Husets "tenåring". Som gjør ting som den vil, ikke alltid som du som sjåfør, ønsker. Som med stor selvtillit prøver på oppgaver den slett ikke er dimensjonert for. Som bråker og bare verker etter å få herje rundt nesten sving eller i nærmeste lyskryss.

Men jeg skjønner ganske fort at dette ikke helt er en slik bil.

Hvis vi fortsetter analogien over – er M240i den irriterende flinke tenåringen, som gjør alt riktig og ikke har behov eller ønske om å gjøre noe opprør. En svigermors drøm.

Blir dette litt for mye tenåringer og lite bilkjøring? Bli med på testen – så skal jeg forsøke å gjøre det litt klarere ...

Joda, dette er en av Norges mest eksklusiv

BMWs minste sportsbil: M240i xDrive. Men selv denne er blitt såpass voksen at den veier nesten 1,7 tonn.

Hvordan er den å kjøre?

La oss starte med det grunnleggende, her. Motoren kjenner vi godt fra før. Vi har testet den i blant annet BMW M440i og Toyota Supra. Den er ganske enkelt knallbra – og passer perfekt i denne bilen.

At M240i xDrive er rask, er det ingen tvil om. 0-100 km/t leveres på 4,3 sekunder. Det er raskere enn utgående generasjon av M2. Og med firehjulsdrift føles den skikkelig kvikk, også på vinterføre.

Den kan slenge med rumpa, men da må du være litt bestemt. For dette er ikke overraskende mindre lekent enn M2.

På snø og glatte veier, krever den imidlertid lite provokasjon for å være med på moroa. Her kommer hekken fort ut og lar seg kontrollere fint.

Men du får ikke gjøre den om til ren bakhjulsdrift, slik som i flere av de fullverdige M-modellene. Synd – for det er kanskje denne bilen som hadde hatt mest utbytte av akkurat det. Med sin korte akselavstand kan den bli både underholdende og utfordrende med drift på bare bakhjulene.

Forklaringen på at den ikke får det, er trolig at dette spares til toppmodellen – nye M2. Selv om det ikke er sluppet så mye informasjon, er det ingen tvil om at den kommer. Da må man selvsagt spare på noen av godbitene. Kanskje blir den til og med ren bakhjulsdrift?

Dette er kanskje den vinkelen vi liker best. Men igjen har BMW laget en bil som krever litt tilvenning. Det er ikke kjærlighet ved første blikk ...

Så er det vekten, da. Den kommer vi ikke unna. Dette er altså den minste bilen i BMW-sortimentet – og likevel veier den inn til knappe 1,7 tonn. Det er noen hundre kilo unna de lette og kompakte 80- og 90-tallsbilene. Og dessuten nesten 200 kilo mer enn dagens M2. Nykommeren må som du skjønner tåle å nevnes i samme åndedrag som den flere ganger her. M240i får ta det som et kompliment.

Bilen er meget godt balansert – slik man forventer fra BMW – og det justerbare understellet kompenserer godt for vekten. Men 1.690 kilo er nå en gang 1.690 kilo. Det merkes ekstra godt i svingene og ved oppbremsing på vinterføre.

BMW leker seg litt med stemningsbelysningen.

Direkte leken, i den grad vi ideelt sett skulle ønske at den var, blir den derfor aldri. Men en hverdagsracer er det absolutt. Kompetent i svingene? Så til de grader! Styringen er også justerbar, og på typisk BMW-vis godt vektet og svært presis. M automatgirkassen er også mulig å tilpasse aktiv kjøring. Du kan virkelig sette opp bilen akkurat slik du ønsker.

I veldig mange situasjoner vil du garantert komme deg fram raskere enn utgående M2. Men det er sjåføren i M2-en som vil glise mest. Nye M240i xDrive mangler kort sagt den litt ubestemmelige x-faktoren som gjør at den virkelig får fram godfølelsen.

På langkjøring synes vi komforten er bra. Du merker at den er strammere enn for eksempel en standard 3-serie, men ikke verre enn de fleste vil leve helt greit med i en sportsbil.

Litt verre er det med dekkstøy. Den var noe mer påtrengende enn ventet.

Forbruket er forresten imponerende. Selv med en 3-liters rekkesekser, er den oppgitt til 0,81 l/mil. Det er respektabelt i dette segmentet – og lavere enn for eksempel Audi RS3 og Mercedes-AMG 45 S – som har både mindre motorer (henholdvis 2,5 liter / 5 syl. og 2 liter / 4 syl.) og lavere vekt.

Vi tviler imidlertid på at en M240i-eier vil bruke mye tid på å skryte av akkurat det ...

Bagasjerommet er på 390 liter. Det er bra i dette segmentet.

Plass og praktiske løsninger:

Bagasjerommet er overraskende stort. 390 liter er slett ikke verst i en så kompakt bil.

Det er dessuten tredelt rygg som kan legges ned. Plassen er lett å utnytte og det er festekroker på gulvet.

På taket kan du ta med deg opptil 75 kilo – og M240i xDrive kan faktisk trekke nesten sin egen vekt på henger: 1.600 kilo.

Her vil du ikke sitte, med mindre du er et barn.

Livet i baksetet

Beklager, folkens. Men her er det rett og slett krise! Takhøyden er alt for dårlig. Og akkurat det overrasker meg. Forrige generasjon hadde nemlig helt OK takhøyde. Hvordan rotet man dette til??

Bakseter som kan brukes er jo litt av poenget, når man først går for en fireseter. Så her hadde vi håpet på mer.

Når det er sagt, barn kan sitte der. Og som en nødløsning på kortere turer, fungerer det også for litt mer høyreiste personer.

Det er to USB-C-ladepunkter bak, midtarmlene og koppholdere.

Førermiljøet er imponerende – med høy kvalitetsfølelsen, et tykt og godt ratt, glimrende infotainmentsystem og gode seter.

Bak rattet

Når du er på plass bak rattet, kunne du like gjerne sittet i en av de større og dyrere modellene til BMW. Her har veldig mye av det vi er vant med fra 3-,4- og 5-serie funnet veien til minstemann.

Men de digitale instrumentene får ikke tommel opp av oss.

Inkludert er de heller dårlige digitale instrumentene, som BMW tviholder på av en eller annen merkelig grunn.

Infotainmentsystemet er imidlertid meget bra. Både brukervennlig og smart lagt opp. Nesten alt kan styre via knappene på rattet. Det gode head up displayet er også tilgjengelig.

Men du får ikke den buede skjermen og den aller nyeste generasjonen av iDrive som er i elbilen i4.

M-sportsetene har akkurat den riktig balansen i forhold til å gi mye støtte, og samtidig beholde komforten. De ser dessuten knallbra ut, og du kan sitte lavt ned mot bakken, om du vil det. Sånn skal det være!

Vi får ikke helt frontfangeren til å "stemme", med de trekantede luftinntakene.

Design: Utenpå og inni

Hva har de tenkt her? Akkurat det er ikke så lett å svare på. Design vil uansett alltid være subjektivt. BMW er i alle fall ikke redde for å gå nye veier.

På nye 2-serie har de riktignok droppet den kontroversielle grillen som flere av de nye modellen får mye pes for. Men reaksjonene på nykommeren er i beste fall varierte.

Vi synes profilen ser veldig bra ut – og liker de bulende skjermene, som gir den et muskuløst preg.

Verre er det med fronten og hekken. Vi har ikke helt sansen for frontfangeren og de trekantede luftinntakene – som ser litt halvferdige ut.

Hekken stemmer liksom ikke helt, den heller. Det er noe med lyktene som er dyttet helt opp og stikker ut, nesten som de står på stilk.

Forgjengeren er mye tøffere – både forfra og bakfra, etter vår mening.

Innvendig er det lite å sette fingeren på. Her viser BMW muskler – og M240i gir premiumfølelse og man kan lures til å tro at man kjører en større og dyrere bil.

M240i kan gi deg mye informasjon. Blant annet om G-kreftene du utsettes for.

Tech-faktor

BMW har ikke holdt igjen. 2-serie får veldig mye av teknologien som vi kjenner fra de større og mer påkostede modellene. Avansert adaptiv cruise som gjør den delvis selvkjørende, et avansert og justerbart understell, M-sportsdifferensial, parkeringsassistent, varsling for kryssende trafikk bak, nødbremsassistent, avansert 3D-view ryggekamera, App og mulighet for trådløse oppdateringer, for å nevne noe.

Konklusjon

M240i er for spesielt interesserte. Startprisen er nemlig 783.000 kroner. Testbilen ender på 921.000 kroner. Da er vi på nivå med for eksempel en bra utstyrt Audi RS 3 og Mercedes-AMG 45 S – og godt over BMW i4 M50 xDrive, for eksempel.

M240i xDrive er imponerende kapabel. Absolutt en bil du kan ha det moro med, som fungerer like godt hele året – og som akkurat nå legges den godt merke til.

En stund til vil denne oppskriften holde til å sikre seg de lange blikkene. Men tiden i rampelyset får den nyte nå. For i kulissene står en ny tenåring og venter. Potensielt en sånn som er uregjerlig, bråkte og lager hodebry – men som alle elsker, likevel. Nye M2.

Og det er den som virkelig skal bryne seg på de to nevnte konkurrentene over ...

Vil dette designet vokse på oss? Vi er litt spente, på akkurat det.

Bilen for deg hvis:

Du liker å leke i trygge rammer

Ikke bilen for deg hvis:

Du skal ha mest mulig adrenalin og moro

BMW M240i xDrive Motor og ytelser: Motor: 3-liter, rekkesekser, twin turbo Effekt: 374 hk / 500 Nm 0-100 km/t: 4,3 sek. Toppfart: 250 km/t Forbruk: 0,81 l/mil Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 454 x 206 x 140 cm Bagasjerom: 390 liter Vekt: 1.690 kg Tilhengervekt: 1.600 kg Taklast: 75 kg Pris: Startpris: 790.000 kroner Pris testbil: 921.000 kroner

