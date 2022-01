Vanvittig finaleomgang sikret Braathen seieren: – Helt ubeskrivelig. Jeg er tom for ord

Se superløpet til Braathen øverst! (video med tillatelse fra NRK)

Henrik Kristoffersen ledet etter første omgang av verdenscupslalåmen i sveitsiske Wengen. To hakk bak fulgte Sebastian Foss Solevåg.

Sjekk resultatene fra slalåmrennet i Wengen her

I andre omgang viste Lucas Braathen at også han ville være med i kampen om seieren. Han startet som nummer 29, men leverte en kanontid.

Han suste inn til tiden 1.41,48 – en tid ingen av de store kanonene klarte å slå. Den enorme prestasjonen sikret Braathen seieren etter at Henrik Kristoffersen kjørte ut. Braathen kjørte seg opp utrolige 28 plasser. Ifølge NRK er det den største klatringen i verdenscupens historie.

– Det er ubeskrivelig. Jeg er tom for ord, altså. Det var en vill kontrast. Jeg var på vei hjem. Jeg kjørte bare andreomgang for å klatre litt og få noen poeng. Nei. Jeg er tom for ord. Det er verdens deiligste følelse, det sier seg selv . Topp ti hadde vært greit, så topp fem tenkte jeg var crazy. Så holdt det hele veien. Helt ubeskrivelig, sa Braathen til NRK etter seieren.

Overfor TV 2 takker han alle han har hatt rundt seg for triumfen i Wengen.

– Nei, det er mulig rett og slett på grunn av menneskene jeg har rundt meg. Alt fra familie til ekte venner til laget som har vært med hele veien. Det er helt vilt, altså. Jeg kan ikke tro at vi er her den dag i dag. Å få den payoffen i Wengen, ett av mine favorittsteder i verden, er helt ubeskrivelig, sa Braathen, som har kjempet seg tilbake etter å ha skadet sideleddbåndet på innsiden av kneet for ett år siden.

– Det har vært mye dritt det siste året. Det føltes ganske håpløst å være skadet og ikke kunne hente maten selv...At jeg kan komme fra det stadiet til en dag som dag er nesten utenkelig finnes. Men det handler om å aldri gi opp, og det er menneskene rundt meg som har gjort det mulig, sa en rørt Braathen til TV 2.

– Ingen andre har klatret like mye før, det er rekord?

– Ja, jeg fikk høre det. Det er veldig gøy. Da jeg startet finaleomgangen var alt bonus. Det er drittfett. Hadde du sagt til meg da jeg kom i mål at tiden ville holde til seier, så ville jeg svart det var det dummeste jeg hadde hørt. Men ja, det er noe av det sykeste som har skjedd, svarte han.

Daniel Yule fra Sveits tok andreplassen, 22 hundredeler bak sjokkvinneren fra Norge. Italienske Giuliano Razzoli kapret tredjeplassen, 29 hundredeler bak.

– Det er imponerende. At han fikk full treff før OL, er noe han må ta med seg, sa Foss Solevåg om lagkameraten til TV 2 om Braathens overraskende seier.

For heller ikke lagkamerat Sebastian Foss Solevåg klarte å slå Braathen. Foss Solevåg havnet 40 hundredeler bak Braathen. Det gjorde at han endte på sjetteplass.

Manuel Feller, som lå som nummer to i finaleomgangen, rotet det til for seg, og havnet 39 hundredeler bak.

– Verste måten å vinne på

Dermed kunne kun Henrik Kristoffersen snyte Braathen for seieren. Han startet med et forsprang på 2.04 sekunder, og gikk på noe voldsomt fra start. Men mot slutten kjørte han ut, og dermed tok Braathen seieren.

En nedbrutt Henrik Kristoffersen ville ikke snakke med media etter at han kjørte ut i slutten av traséen.

– Jeg må innrømme at jeg var en partykiller. Det å vinne måten er den siste måten du vil vinne, på. Henrik stod opp for presset og kjørte kjempebra. Å gå ut helt på slutten er den verste måten. Jeg føler med Henrik, og vet hvor god han er. Om han ikke hadde gjort den lille feilen der så hadde dagen vært hans. Det er brutalt. Men i denne sporten må du gjennom alle portene for å vinne, sa Braathen til TV 2.

Braathen har aldri tidligere vunnet et verdenscuprenn i slalåm tidligere.

– Han har kjørt bra egentlig hele tiden. De bak ham hadde ikke sjansen, roste Foss Solevåg.

Sebastian Foss Solevåg viste at formen ikke har tapt seg stort etter at han var igjennom en operasjon i tommelen tirsdag, bare to dager etter at satte fast hånden i snøen og skadet seg etter et fall rett før mål i Adelboden sist søndag.

Han kastet gipsen på tommelen bare to dager etter operasjonen og var tilbake på snø omtrent med det samme.

Hard motstand

Et tallrikt publikum i koronatolerante Sveits fikk se en frisk førsteomgang med blant annet seks norske på startstrek. Men det var bare Lucas Braathen som tok seg til finaleomgangen sammen med Kristoffersen og Solevåg.

– Det er tungt. Det var jævlig vanskelig i dag, og Wengen er vanskelig. Jeg ble litt tatt på sengen. Men istedenfor for at jeg backet, så angrep jeg enda mer. Så jeg er egentlig fornøyd med approachen. Det ble ganske bra mellomtider etter hvert, så er det synd at en port ødelegger alt, sa Lucas Braathen til TV 2 etter førsteomgangen sin, og la til:

– Jeg kom meg ikke nok over ytterskien, og støvelen glipper. Det er det verste stedet i løypa jeg kunne gått på innerski. Det blir som å gå langrenn på flata, og det er jævlig dårlig på. Så det er synd.

Braathen gjorde flere feil, men knep seg med til runde to på 29.-plass. Han hadde 2,04 sekunder opp til landsmannen Kristoffersen øverst på listen.

Timon Haugan mistet grepet om den ene staven fra start. Selv om farten var god, fikk han ikke utnyttet det til tellende resultat siden han kjørte ut mot tampen av omgangen. Atle Lie McGrath (40) og Alexander Steen Olsen (36) havnet begge utenfor topp 30.

– Det gikk fint de første 20 portene. Så begynte jeg å føle det i tommelen, dessverre. Ikke bare det at det gjorde litt vondt, men da mistet jeg litt fokus også. Fokuset switchet til å beskytte tommelen, mer enn å bare angripe. Det var tungt. Det gjorde mye mer vondt enn jeg trodde. Jeg var optimistisk, og nå har jeg prøvd. Så får jeg bare jobbe med kjøringen og tommelen og det mentale inn mot neste helg, sa Atle Lie McGrath til TV 2 etter at han ikke kom seg til finaleomgangen.