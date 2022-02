Kapret seieren i den siste delfinalen

Maria Mohn og Sofie Fjellvang gikk til gullfinalen i den fjerde og siste ordinære delfinalen i Melodi Grand Prix lørdag.

Fjellvang fikk til slutt flest stemmer med låten «Made of Glass», og er dermed videre til hovedfinalen.

– Tusen takk for alle stemmer, sa en rørt Fjellvang etter at resultatet var klart.

Finalen går av stabelen 19. februar, hvor ti bidrag konkurrerer om å få lov til å representere Norge i Torino i mai.

Disse kjempet om finaleplassen:

KJENT FJES: Alexandra Joner. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD / NRK

Alexandra Joner (31) er et kjent fjes, også for MGP-fans. Hun var med for første gang i 2015 med låten «Cinderella». I år opptrer hun med låten «Hasta la vista». Henrik Sæter og Jazar Aden Hutton står for tekst og melodi. Joner er allerede en etablert artist i Norge, med hits som «Sunrise».

ETABLERT: Wigaard har turnert Norge rundt på juleturne. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD / NRK

Kim Wigaard (33) opptrådte med låten «La Melodia», som han har bidratt til å skrive sammen med Marius Hagen, Karianne Sissener Amundsen og Ronny Janssen. Wigaard har en bred musikkutdannelse og har opptrådt både i Norge og New York. Han deltok i Melodi Grand Prix i 2020 med duetten «Fool for Love».

DELTOK I FJOR: Mohn var også med i MGP i 2020. I år har hun skrevet en sang til sine tre barn. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD / NRK

Maria Mohn (38) har tidligere sunget i vokalgruppa PUST, og vært deltager i «Idol». Hun var også med på MGP i 2020. Da hadde hun bidraget «Fool for love» sammen med kveldens konkurrent Kim Wigaard. I år deltok hun med sangen «Fly», som hun har skapt sammen med Einar Kristiansen Five og Jan-Tore Saltnes. Låten er skrevet til Mohns tre barn.

KOM LANGT: Fjellvang kom til finalen i TV 2-programmet The Voice i 2021. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD / NRK

Sofie Fjellvang (21) er kjent for de som så «The Voice» i fjor, hvor hun kom seg helt til finalen. I denne delfinalen har hun teamet opp med enda et kjent navn: Kjetil Mørland, som kom på 8. plass i Eurovision i 2015. De to står for tekst og melodi på bidraget «Made of Glass».

Får en aller siste sjanse

Drømmen om MGP-finale er likevel ikke helt over for de som ikke vant sin delfinale.

De tolv artistene som har røket ut gjennom de fire programmene får nemlig en ny mulighet til å kapre en finalebillett.

Lørdag 7. februar får seere og lyttere muligheten til å stemme frem fire bidrag som får opptre på nytt i «Sistesjansen» lørdag 12. februar. Etter dette skal de fire konkurrere om flest stemmer på nytt under en direktesending fra H3 Arena. Vinneren går så til finalen og er igjen med i kampen om å få representere Norge under Eurovision Song Contest.