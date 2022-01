– Danmark er i gang, Norge må ikke være dårligere

Da stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe (H) gikk gjennom den nye regjeringens statsbudsjett oppdaget han til sin overraskelse at et prosjekt han brant for var strøket i det stille.

I statsbudsjettet for 2022 la Solberg-regjeringen inn 25 millioner kroner til opprettelse av forskningssentre for bærekraftig transport.

Bøe ivret for at en del av satsingen kunne plasseres i Tromsø. Men nå var pengene borte.

– Dette ville satt fart på satsningen på grønn luftfart i Norge, men i tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet kuttet regjeringen disse midlene, sier Bøe.

Imponert av ambisiøs, dansk statsminister

Mette Fredriksen overrasket flymiljøet med ambisiæse planer for grønn luftfart i sin nyttårstale. Her sammen med Jonas Gahr Støre i Glasgow. Foto: Terje Pedersen

Omtrent samtidig fikk Bøe med seg nyttårstalen til Danmarks statsminister, der hun lovet grønne flygninger allerede i 2025.

– Når jeg i tillegg hører Danmarks statsminister være så offensiv, så synes jeg det er merkelig at satsingen her hjemme stanser opp, sier Bøe til TV 2.

Nå har han gjennom et skriftlig spørsmål bedt samferdselsministeren om svar på hva som skjer.

Norge i unik posisjon

Bøe mener Norge kan bli verdensledende på grønn luftfart, hvis vi ønsker det.

– Skal du lykkes må du begynne i liten skala og med kortbanenettet her i Nord-Norge er vi svært godt posisjonert til å få det til , sier politikeren, som representerer Troms på Stortinget.

Det var Avinor og Sintef som skulle stå bak det eller de planlagte innovasjons- og utviklingssenteret som nå er strøket fra budsjettet. Bøe mener satsingen ville være en viktig del av arbeidet med å gjøre luftfarten mer bærekraftig.

– Det handler ikke bare om elektriske fly men også amoniakk, hydrogen og andre drivstoffløsninger som kan føre til mye lavere utslipp fra større fly, sier Bøe.

– Norge kan ta en posisjon i det grøne skiftet. Ikke bare gjennom forsking og utvikling også ved å skape en industri som kan skape flere lav- og nullitslippsfly i verden.

Håper på godt svar

Onsdag regner Bøe med å få svar fra samferdselsminister Jon Ivar Nygård i Stortingets skriftlige spørretime.

TV 2 spurte Nygård om respons på Danmarks ambisiøse planer for grønn luftfart før helgen. Da viste han til regjeringens samarbeidsdokument som ble underskrevet i Hurdal etter valget.

– Vi har sagt i Hurdalplattformen at vi ønsker å bruke kortbanenettverket i arbeidet med blant annet teknologiutvikling og elektrifisering av luftfarten, sa samferdselsministeren, uttalte Nygård blant annet.

Nå er Bøe spent på svaret.

– Vi skal ha større ambisjoner enn å kutte midler i statsbudsjettet. Danmark er i gang og da kan ikke Norge være noe dårligere, sier Høyre-politikeren.

Oppgitt over manglende samkjøring

Den uavhengige luftfartseksperten Hans Jørgen Elnæs, som regelmessig deler sine analyser med seerne på TV 2 Nyhetskanalen, følger nøye med på utviklingen innen grønn luftfart.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair frykter et kappløp mellom de skandinaviske landene. Foto: Erik Edland

Han påpeker at det kan bli utfordrende hvis Norge, Sverige og Danmark legger opp til et kappløp på dette feltet.

– Da kan det ende med forskjellige rammebetingelser i de skandinaviske landene, ikke spesielt gunstig for selskaper som SAS og Norwegian som opererer i alle disse markedene.