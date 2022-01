En person pågrepet etter voldshendelse i Oslo

En person er pågrepet etter at en mann ble alvorlig skadd i Oslo lørdag formiddag, melder NRK.

Krimvakt Kjerti Myhre forteller rikskanalen at saken behandles som en grov kroppsskadesak.

Advokat Heidi Ysen er oppnevnt som forsvarer, men har ikke snakket med sin klient enda.

Den skadde mannen skal selv ha funnet veien til legevakten i 15.30-tiden lørdag, og ble senere fraktet til sykehus.

Hendelsesforløpet er foreløpig ukjent.

Krimvakta i Oslo bekrefter overfor TV 2 i 10.20-tiden at politiets drapsseksjon har overtatt etterforskningen, men at det ikke er foretatt noen avhør per nå.

Det er ventet at politiet vil komme med mer informasjon utover dagen.