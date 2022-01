Orkanvarsel i Møre og Romsdal

– Det er meldt meget sterke vindkast i ettermiddag og utover kvelden. Sørg for å sikre dine verdier på en trygg måte, skriver politiet i Møre og Romsdal på Twitter søndag morgen.

#MøreogRomsdal politidistrikt. Orkanvarsel. Det er meldt meget sterke vindkast i ettermiddag og ut over kvelden. Sørg for å sikre deg og dine verdier på en trygg måte. Unngå å opphold deg på utsatte stedet. Følg med på værmeldingene. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) January 16, 2022

Folk anbefales å unngå å oppholde seg på utsatte steder, og bes følge med på værmeldingene utover dagen.

– Hold deg hjemme om du kan og ikke opphold deg på utsatte steder, anbefaler vakthavende meteorolog Martyn Pecnjak i Storm til TV 2.

Han sier det er meldt vindkast opp mot 40-43 meter i sekundet langs kysten av fylket, men at også indre strøk vil kunne få vind opp i 30-40 meter i sekundet utover kvelden.

– Det er noe fare for ødeleggelser på bygg og infrastruktur, og folk bør være forberedt på at det kan komme kanselleringer for ferje- og flyavganger. Visse gjenstander kan bli tatt av vinden, broer kan bli stengt og det er en risiko for strømbrudd, sier meteorologen.

Spesielt sørvestlige områder av Sunnmøre er utsatt, deriblant Ålesund. Der kan det bli full storm utover kvelden.

Utover kvelden og natt til mandag vil stormen også treffe sør-Trøndelag, opplyser meteorologen.