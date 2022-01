Prins Harry går rettens vei for å skaffe britisk politibeskyttelse

Prins Harry ber om rettslig vurdering etter at innenriksdepartementet avslo hans søknad om å få britisk politibeskyttelse når han er på besøk i hjemlandet, melder BBC.

– Målet for Prins Harry er enkelt - å sikre familiens sikkerhet mens de er i Storbritannia slik at barna hans kan få et forhold til hans hjemland, skriver hans advokater i en pressemelding.

GÅR TIL SAK: Prins Harry går rettens vei for å sikre familiens sikkerhet når de er på besøk i Storbritannia. Foto: NDZ/starmaxinc.com / PA / NTB

Prins Harry mistet retten til skattebetalt politibeskyttelse etter at han trakk seg fra sine kongelige plikter i 2020, sammen med sin kone Meghan, hertuginne av Sussex. Nå poengterer prinsen at hans private amerikanske sikkerhetsteam ikke har tilstrekkelig jurisdiksjon i Storbritannia.

– Storbritannia vil alltid være Harrys hjem og et land han vil at hans kone og barn skal være trygge i. Men med mangelen på politibeskyttelse er den personlige risikoen for stor, heter det i uttalelsen.

Vil betale selv

Prinsen har selv ønsket å betale for eventuelle britiske sikkerhetsvakter når han er på besøk i Storbritannia, men har fått avslag fra britiske myndigheter. Samtidig får han heller ikke lov å motta skattebetalt politibeskyttelse.

Ifølge prinsens advokater arvet hertugen av Sussex en sikkerhetsrisiko for livet ettersom han er sjette i rekken til den britiske tronen.

I tillegg har Harry tjenestegjort for britisk militære i Afghanistan og familien hans har mottatt utallige trusler etter at han trakk seg fra sine kongelige plikter for to år siden, noe hans advokater argumenterer setter han i fare.

SIKKERHET: Prins Harry sier han gjerne vil ta med kona hertuginne Meghan og deres to barn til Storbritannia, men at det først må være ordentlig politisikkerhet på plass. Foto: Andrew Kelly / Reuters / NTB

Har ikke møtt dronningen

Harry har selv sagt at han ønsker å besøke hjemlandet med familien oftere, men at deres sikkerhet må være garantert.

Mangelen på en slik beskyttelse er grunnen til at prinsen besøker hjemlandet så sjeldent, og hvorfor hans kone hertuginne Meghan og deres to barn, Archie og Lillibet, ikke har vært i Storbritannia siden de flyttet til Nord-Amerika i 2020.

Datteren Lillibet, som nå er sju måneder gammel, har enda ikke møtt sin oldemor dronning Elizabeth, bestefar Prins Charles eller andre i familien i England.

MED FAMILIEN: Prins Harry sammen med sin kone hertuginne Meghan og sønnen deres Archie da han var baby. Paret har i dag også en datter, Lillibet. Foto: Henk Kruger / AFP / NTB

Jaget av fotografer

Den rettslige utfordringen i High Court, som tilsvarer britisk høyesterett, skjer etter et sikkerhetsbrudd i London i 2021, da Harrys bil ble jaget av fotografer i det han forlot et veldedighetsarrangement.

I RAMPELYSET: Prins Harry har levd hele livet i rampelyset. Hans advokater mener at til tross for at hans rolle i kongehuset har endret seg, er han fortsatt en stor kongelig profil i det offentlige. Foto: Chris Jackson / Reuters / NTB

Prinsens advokater har argumentert at til tross for at Harry sa fra seg sine kongelige plikter i 2020 og hans rolle i det britiske kongehuset har endret seg, har ikke hans profil som et medlem av den britiske kongefamilien gjort det.

– Hertugen og hertuginnen av Sussex finansierer selv et privat sikkerhetsteam for familien deres, men denne sikkerheten kan ikke gjenskape den nødvendige politibeskyttelsen som trengs mens de er i Storbritannia, skriver de i en pressemelding.

Har kjempet i nesten to år

Om prisen vinner fram i retten ønsker han fremdeles å betale for politibeskyttelsen selv, for at det ikke skal gå utover britiske skattebetalere.

En talsperson for britiske myndigheter har sagt til BBC at Storbritannias sikkerhetssystem er «strengt og forholdsmessig», men ville ikke gi detaljert informasjon om ordningen av hensyn til enkeltpersoners sikkerhet.

Ifølge prinsens advokater håper Harry at hans seneste begjæring vil løse situasjonen, etter å ha vært midt oppe i en kamp for sikkerhet i hjemlandet i nesten to år.