Tusener samlet til Trump-møte i Arizona

Tusener av tilhengere av Donald Trump er samlet i Florence i Arizona for å høre den tidligere presidenten holde tale på et folkemøte.

Noen av dem ankom stedet allerede flere dager i forveien, fra steder langt unna som Florida og Texas.

Flagg med påskriften «Trump 2020» og «Trump 2024» vaiet i ørkenvinden, mens man kunne høre feststemte fremmøtte rope «Let's go, Brandon».

Det er et uttrykk som har blitt en populær fornærmelse mot president Joe Biden blant presidentens motstandere etter at ukvemsord fra publikum under et Nascar-stevne, ble tolket som om fansen ropte nettopp denne frasen av en reporter som intervjuet føreren Brandon Brown. I virkeligheten ropte publikum «fuck Joe Biden».

– Det er feststemning her, sier Jonathan Riches, som er på et Trump-folkemøte for 40. gang.

– Det er nesten som Maga Woodstock. Det er patrioter fra hele landet, samlet for landets felles beste. Vi elsker presidenten vår, sier han.

Jennifer Winterbauer, som sto først i køen lørdag, sier hun har kommet for å høre Trump fortelle sannheten.

– Han sier alltid sannheten om alt. Økonomien, verdens tilstand, USA, sier hun.

Trump skulle holde en pressekonferanse 6. januar, på årsdagen for stormingen av Kongressen. Han valgte å avlyse den og varslet i stedet at han skulle holde folkemøte i Arizona lørdag, det første han har holdt siden oktober.

Møtet skulle starte klokken 3 natt til søndag norsk tid.