Ekspert overrasket over manglende Berge-grep: – Tjenestefeil

– En tjenestefeil, er dommen fra TV 2s håndballekspert Bent Svele på det han mener var et manglende grep fra landslagssjef Christian Berge lørdag kveld.

Med 22-23-tapet mot Russland ligger Norge an til å ta seg inn i hovedrunden uten poeng før kamper mot storheter som Spania, Sverige og Tyskland.

Svele mener Berge burde brukt sju mot seks tidligere.

– Det er overraskende og uforståelig at det tar 56 minutter før sju mot seks kommer. De kunne gjort det etter et kvarter for å prøve å finne rytme. De holdt på å stange og stange, så for meg er det merkelig at de ikke gjør det. Alle andre lag gjør det når det butter, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Etter kampen snakket spillerne om mangel på rytme og hakkete angrepsspill. Svele mener overtallsspillet ville kunne vært løsningen for håndballgutta.

– Jeg sier ikke at Norge hadde vunnet, men når det butter så mye imot angrepsmessig, ville de med sju mot seks fått bedre tid med ballen fordi Russland hadde måttet forholde seg til flere spillere. Derfor burde det vært brukt mye tidligere, for det ville rett og slett skapt en annen rytme, sier Svele.

KRITISK: TV 2s håndballekspert Bent Svele (t.v.) mener Christian Berge burde prøvd sju mot seks langt tidligere enn landslagssjefen gjorde. Foto: Vidar Ruud / NTB

Rådville nordmenn

Landslagssjef Christian Berge var forbannet etter kampen.

– Vi spilte veldig uklokt. Vi slapp aldri ballen videre, og vi gikk i dueller og hang fast gang på gang. Jeg synes vi til tider var passive da vi prøvde. Det var langt ifra en god kamp fra oss, sier Berge til TV 2.

Sander Sagosen var svært frustrert etter tapet, og han mente 22 mål offensivt var «rett og slett ræva».

– Vi ble litt rådville etter hvert når vi ikke scoret på skuddene som var gode sjanser. Vi hoppet opp i fellen der Russland sto og blokkerte. Det er rett og slett for dårlig, sier Sagosen til TV 2.

Svele mener Norge må finne tilbake til seg selv igjen.

– Kampen mot Litauen må være en kamp Norge må bruke for å se ut som Norge igjen ved å stå mer kompakt og være tøffe bakover, samtidig som det er større fart i spillet fremover. Det var det vi håpet å få mot Russland og i en gruppe der Norge skal være det klart beste laget, sier Svele, som påpeker at Norges velkjente kontringsspill var helt fraværende mot Russland.

Nådeløs Sagosen: – Rett og slett ræva

TV 2-eksperten mener det har vært en nedadgående kurve for håndballgutta det siste året med sjetteplass i VM og sjuendeplass i OL.

– Det er tynt bak de beste. Når Christian O'Sullivan er ute, er det ingen annen playmaker som kan komme inn og styre spillet som ham. Når Sander Sagosen ikke er hundre prosent, prøver man Erik Toft og Simen Holand Pettersen, men avstanden er for stor fra de beste til de nest beste, mener Svele.

– Nå har vi kniven på strupen

Med lørdagens smell kan ikke Norge gå på flere feilskjær om det skal bli semifinale i EM.

– Nå har vi kniven på strupen. Hvis vi ikke vinner resten, kan vi reise hjem. Vi må brette opp ermene og vise oss frem. Vi må være ærlige, per dags dato spiller vi ikke den håndballen vi drømmer om, sier Sagosen.

– Vi må restarte og få det ut av systemet fortest mulig. Det eneste positive var det defensive og to gode keepere. Resten kan vi kaste i søpla og komme oss videre, mener Kiel-stjernen.

Norge avslutter gruppespillet som storfavoritter mot Litauen mandag kveld.

– Vi skal vinne den kampen, så skal vi forhåpentligvis ikke tape flere kamper i dette mesterskap. Vi må prestere mye bedre enn det vi gjorde i dag. Vi må gå i oss selv og forvente bedre av oss selv, inkludert meg selv, sier Norge-kaptein Christian O’Sullivan til TV 2.

Svele forventet at Norge skulle ta seg til hovedrunden med to poeng uten problemer, men nå ligger det altså an til å bli null.

– Det har vært korona og lite treningskamper, men med den trekningen skulle Norge ha hatt den klart beste gruppen. De fikk en grei åpningskamp, der alle fikk spille. Så skulle Norge løpt over Russland og kommet godt rustet inn i hovedrunden med lite belastning på de beste. Nå har de fått en vond opplevelse. Nå må Norge prøve å bli Norge igjen, gjentar TV 2s ekspert.