Martial nektet å være med i United-troppen

Aston Villa - Manchester United 2-2

Anthony Martial var ikke en del av United-troppen som spilte 2-2 mot Aston Villa lørdag. Klubbens midlertidige manager Ralf Rangnick bekreftet at franskmannen nektet å bli med til Birmingham.

– Han ville ikke være med i troppen. Vanligvis ville han vært det, men han ville ikke, og det var grunnen til at han ikke reiste med oss i går, sier Rangnick ifølge Manchester Evening News.

Tidligere i januar avslo United et lånetilbud fra Sevilla, og Martials dager i klubben ser ut til å være talte.

Franskmannen har spilt lite denne sesongen. Sist han var på banen var mot Arsenal den 2. desember.

– Må forsvare oss som et lag

Manchester United gjorde kanskje sin beste kamp mot Aston Villa under Ralf Rangnick, og det så lyst ut da en Bruno Fernandes-dobbel sørget for 2-0-ledelse.

Men Aston Villa og nysigneringen Philipe Coutinho kjempet seg tilbake, og da ble det uavgjort på Villa Park.

Dermed forblir stemningen rundt United dårlig. Midlertidig manager Ralf Rangnick har ikke fornøyd etter kampslutt.

– Vi hadde perioder jeg følte vi spilte vår beste kamp, hvor vi kunne scoret tre mål. Vi så vi har tatt flere steg fremover, men det er fortsatt ting vi kan gjøre bedre. Vi må forsvare oss som et lag.

Selv med en 2-0-ledelse sent i kampen, gikk det nok en gang galt.

– Det raknet totalt

– De har stått imot i 70 minutter, selv om Villa hadde et annet press. Da tenker man at nå bør de klare dette. Men det raknet totalt. Villa kjørte kampen derfra og ut, sier Solveig Gulbrandsen.

Kollega Simen Stamsø-Møller ble heller ikke imponert over hvordan ledelsen ble tatt vare på.

– Det er en uakseptabel måte å slippe Villa inn i kampen på. Det er så veikt. Det ser så enkelt ut. Det er Man.United på sitt verste. De leder 2-0 og slipper inn to lignende mål, sier Stamsø-Møller.

– Villa har et annet press på slutten av omgangen. Hvilket grep gjør man da? Plutselig er Fred høyere i banen og Matic blir liggende å "sweepe" alene i midtbaneleddet. Jeg forstår ikke hvilket trekk det var og hva de drev med. Det var merkelig, sier Gulbrandsen.

Bruno Fernandes doblet ledelsen

Ga bort ledelse

Etter pause doblet Fernandes ledelsen, men da mistet United grepet om kampen.

– Planen var å presse dem i midtsonen, og det gjorde vi bra den første halvtimen. Det var det positive. Det var vanskelig å forsvare hele tiden, men når vi leder 2-0 må vi forsvare oss bedre, oppsummerte Rangnick det hele.

– Vi ga bort for mange baller, og de siste 15 minuttene var vi var ikke like kompakte. Derfor slapp vi inn to mål, legger han til.

Heller ikke tomålsscorer Bruno Fernandes var blid etter kampslutt.

– Vi hadde kampen i lommen vår. Vi kunne scoret flere, men så ender vi opp med ett poeng. Det var en kamp vi dominerte, så kanskje det var vår beste kamp (etter managerskiftet). Vi har mye vi kan gjøre bedre.