Siril testet negativt flere ganger – plutselig fikk hun seg en overraskelse

Hvor gode er egentlig hurtigtestene for covid-19, og er det best å teste i nesen eller munnen? Da Siril fikk korona, viste prøvene helt forskjellig resultat.

Det begynte fredag i forrige uke, da trebarnsmor Siril Vatne Meling (39) fikk melding om smitteutbrudd på barna sin skole i Bergen.

Hver morgen gjennom hele uken tok hun en hurtigtest i nesen, med negativt resultat hver gang.

Torsdag morgen skjedde derimot noe uventet.

– Jeg hadde lest et triks om at man kunne prøve å ta testen i halsen. Da jeg gjorde det, ble jeg overrasket, for den viste seg å være positiv, sier Meling.

Forvirring

Trebarnsmoren, som også jobber i TV 2, stusset veldig over de sprikende resultatene, og Meling bestemte seg for å ta noen tester til.

– Alle jeg tok i nesen ble negative, mens alle jeg tok i halsen var positive. Derfor bestemte jeg meg for å dra til teststasjonen og ta en PCR-test, og denne ble tatt i nesen. Jeg regnet med at denne var positiv, men den var faktisk negativ.

Dette til tross for at to av de tre barna i familien har fått bekreftet smitte via PCR-test. Siden Meling var trippelvaksinert, slapp hun opprinnelig karantene som nærkontakt.

ISOLERT: Siril Vatne Meling (39) er nå isolert hjemme. Her sammen med sin ektemann Sturla Dyregrov, som i likhet med Meling jobber i TV 2. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Frykter uoppdaget smitte

Så hva er riktig? Er Meling smittet eller ikke? Selv sier trebarnsmoren at hun nå er usikker, og at hun har valgt å isolere seg for sikkerhets skyld.

– Hvis jeg kun hadde fulgt bruksanvisningen på hurtigtesten og stolt på PCR-testen, så kunne jeg jo levd som normalt, gått på butikken og potensielt smittet mange andre, sier hun.

Meling sier det både er rart og synd hvis folk tror at de er smittefrie, og deretter går ut blant folk og smitter andre.

Selv kan hun ikke skjønne at hun skal teste positivt for covid-19 hvis hun ikke har viruset i kroppen.

FORM: Meling sier hun er vaksinert med tre doser, og at formen er fin tross positiv test i halsen. Ektemann Dyregrov har ikke testet positivt, selv om de bor under samme tak. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Fullt mulig

Immunolog og professor i medisin Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo har hørt om fenomenet, der enkelte kan teste negativt i nesen, men positivt via halsen.

Hun sier det er fullt mulig å ha forskjellig mengde virus i nese og hals.

– Det har vi sett gjennom hele pandemien. Det kan derfor være smart å bruke testpinnen både i hals og nese. Start med å stryke pinnen bak i svelget der mandlene er. Deretter kan man ta testen i nesen, og fortsette som vanlig, sier hun.

Professoren sier tidligere varianter av korona-viruset har vært lette å fange opp i nesen, men at det var først med omikron-varianten at hun begynte å undersøke om det kan være nødvendig å teste seg i halsen også.

– Kan hurtigtester gi en falsk risiko dersom man kan teste negativt i nesen, men positivt i halsen?

– Det er en kalkulert risiko når man bruker disse testene. De er ikke hundre prosent sikre. Jeg er uansett veldig begeistret over bruken av hurtigtester fordi de kan bidra til å påvise virus hos mange, spesielt de som har symptomer, sier Spurkland.

PROFESSOR: Anne Spurkland er professor i medisin ved Universitetet i Oslo og forsker innenfor autoimmune sykdommer og molekylær immunologi. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Tester i halsen selv

På spørsmål om professoren vil gå ut med en anbefaling om at folk skal teste seg i halsen, sier hun at dette er uautorisert bruk, men at hun gjør det selv.

– Omikron er et virus som oppfører seg litt annerledes. Vi har bare visst om det i åtte uker, så hvorfor det er mer i halsen enn i nesa, vet vi ikke enda.

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI sier man kan stole på testene, men at de ikke gir riktig resultat 100 prosent av gangene.

– Det vil være risiko for at de kan vise feil resultat, men fordelene med hurtigtester er likevel store fordi vi kan bruke de selv, vi får raskt svar, og vi får testet mange flere enn om alle skulle tatt PCR. Samlet sett er det mange fordeler med at vi bruker disse hurtigtestene. De er gode til å påvise covid i hvert fall når man har symptomer, sier Vold.

– Kan det være omikron som gjør at flere får utslag i hals?

– Vi har stilt oss spørsmålet om omikron påvises like lett med hurtigtest som delta, og de foreløpige analysene viser at de påviser også omikron i tilfredsstillende grad.

Vold bekrefter at FHI følger nøye med på situasjonen, og at de kanskje vil gjøre endringer dersom data fra andre land og Norge tilsier at det er hensiktsmessig.

STATUS QUO: Meling er klar på at hun fortsatt må leve som om hun er smittet. Nå blir det spennende å se hva den nyeste PCR-testen i halsen vil vise. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Hva nå, Meling?

Så hva skal Meling gjøre, der hun sitter isolert hjemme med negativ test i nesen, og positivt resultat i halsen?

Etter å ha fått høre svarene fra immunologen og FHI, er hun fortsatt ved samme standpunkt.

– Nei, jeg må bare fortsette å ta PCR-tester og leve som om jeg er smittet. Jeg regner med at jeg har viruset, ettersom testen slår positivt ut i halsen. Jeg kan vel smitte andre, så jeg tar ingen sjanser, sier hun.

Meling dro tilbake til teststasjonen fredag, og ba om en PCR-test i halsen. Denne har hun i skrivende stund ikke fått svar på.

– Det blir veldig interessant. Jeg synes jo det er veldig rart hvis den ikke slår positivt ut.