Håndballgutta gikk på EM-smell

Norge - Russland 22-23 (12-14)

De norske håndballgutta var storfavoritter til å slå Russland lørdag, men Christian Berges menn slet mot russerne og tapte 22-23.

– Vi spilte veldig uklokt. Vi slapp aldri ballen videre, og vi gikk i dueller og hang fast gang på gang. Jeg synes vi til tider var passive da vi prøvde. Det var langt ifra en god kamp fra oss, sier landslagssjef Christian Berge til TV 2.

– Vi klarte ikke å henge sammen i samhandlingen. Når vi hadde dratt på oss to av spillerne, skulle vi likevel gjennom. Jeg er forbannet, sier Berge.

Oppgjøret var sett på som en nøkkelkamp, da det er ventet at Norge og Russland tar seg videre fra gruppen. Nå ligger Norge an til å ta seg poengløse inn i hovedrunden før kamper mot lag Sverige, Spania og Tyskland.



Norge avslutter gruppespillet mot Litauen mandag kveld.

– Vi skal vinne den kampen, så skal vi forhåpentligvis ikke tape flere kamper i dette mesterskap. Vi må prestere mye bedre enn det vi gjorde i dag. Vi må gå i oss selv og forvente bedre av oss selv, inkludert meg selv, sier Norge-kaptein Christian O’Sullivan til TV 2.

Norge i trøbbel før pause

I en jevn åpning på kampen var Norge oppe i en tomålsledelse på 6-4 etter snaut elleve minutters spill, men russerne snudde kampen før pause.

Norge lå under med to mål flere ganger, og like før pause satte Aleksandr Ermakov inn målet som sørget for at Norge lå under 12-14 til pause.

Det norske laget slet offensivt, men bakover vartet Kristian Sæverås opp med flere viktige redninger i skadefraværet til Torbjørn Bergerud. Etter den første halvtimen i Kosice sto Sæverås med en redningsprosent på 36.

Norge prøvde seg med et 5-1-forsvar i andre halvdel av første omgang.

– Vi slet veldig i kontringsspillet og med å få bredde nok i angrepsspillet. Samtidig var det veldig opp og ned defensivt. Nå er det tilbake til «basic» og prøve å finne trygghet i 6-0, så tror jeg det skal bli bedre i andre omgang, sa landslagsassistent Jonas Wille til Viaplay i pausen.

Svak start etter pause

Det var imidlertid liten bedring å spore i andre omgang. Russland var oppe i en firemålsledelse, og åtte minutter etter pause kom timeouten fra Norge.

Sander Sagosen våknet omsider ti minutter inn i andre omgang. Det bidro til at Norge tok innpå den russiske ledelsen. Da kampen gikk inn i de to siste minuttene, kontret Norge og Kristian Bjørnsen inn reduseringen til 19-20.

Russland var tilbake i en tremålsledelse på 23-20 med fem minutter igjen av kampen, men tre minutter før slutt satte Sebastian Barthold inn reduseringen til 22-23 på straffekast.

Men sekunder senere fikk Russland straffekast og Christian O'Sullivan ble utvist, men mesterskapsdebutant Sander Heieren kom inn og reddet poenghåpet med sin andre strafferedning i kampen. I undertall klarte ikke Norge å få utligningen, og de måtte se seg slått 22-23 av Russand.

– Vi gjorde ikke en veldig god håndballkamp. Vi slet hele kampen med Russland. Vi fikk ikke flyt i angrep, og det er lenge siden vi har laget så få mål. Vi så ikke ut som oss selv. Vi slet med å finne strukturen. Vi kom inn i noen gode perioder, men vi klarte ikke å komme foran igjen. Det var rett og slett ikke en god håndballkamp fra vår side, sier Christian O’Sullivan til TV 2.

Tidligere på lørdagskvelden slo vertsnasjon Slovakia tilbake etter 25-35-nederlaget mot Norge med 31-26-seier over Litauen.