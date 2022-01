Everton-krisen fortsetter - tapte mot bunnlaget

Norwich - Everton 2-1

To Norwich-mål i løpet av ett minutt i den første omgangen gjorde at Everton fikk en blytung oppgave på Carrow Road. Først markerte Michael Keane seg med en klønete inngripen da han scoret selvmål etter et innlegg fra siden, og like etter doblet Adam Idah til 2-0.

En lekkert brassespark fra innbytter Richarlison gjorde at blåtrøyene øynet håp om å få med seg noe, men den gang ei. Everton står med kun én seier på sine 13 siste Premier League-kamper og faller stadig nedover på tabellen. Nå laget helt nede på 15. plass med en alarmerende formkurve.

– Det er veldig skuffende. Vi kom hit for å vinne og det er en lang reise for fansen som kom for å støtte oss. Alle forventet at vi skulle vinne, men det klarte vi ikke, sier Rafa Benitez.

– Vi slapp inn to mål etter våre egne feil, og dermed fikk vi en lang vei tilbake. Vi må forbli profesjonelle og konsentrere oss om de neste treningene og kampene. Jeg er skuffet over at vi ikke lærer og at vi fortsetter med de samme feilene.

Richarlison med rålekker brassescoring

Etter kampslutt markerte flere av de tilreisende Everton-supporterne sterk misnøye mot Benitez, blant annet ved å vise plakater med budskap om at den spanske manageren burde finne seg en ny arbeidsgiver.

Dette banneret viste Everton-fansen etter kampslutt.

Nytt håp for Norwich

For Norwich betyr trepoengeren at laget nå har både Newcastle og Burnley bak seg på tabellen, men The Canaries har én kamp mer spilt enn Newcastle og fire (!) flere enn Burnley.

2-1-seieren gjorde at Norwich fikk seg en seier etter seks strake nederlag.

– Jeg har ikke sett på tabellen på omtrent to måneder! Det handler om hvor man ender på slutten av sesongen. Vi tar hver kamp som den kommer, og den neste mot Watford blir en stor en, sier manager Dean Smith.