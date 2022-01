Tuchel refser Lukaku: – Av og til må han gjøre jobben

Manchester City gikk seirende ut av toppkampen mot Chelsea, og har sikret seg en luke på 13 poeng til London-klubben.

Begge lag skapte få sjanser, og minst farlig var nok Chelsea. De offensive spillerne slet med å true City-keeper Ederson.

TV-kameraene fanget opp en rasende Thomas Tuchel flere ganger da Chelsea skuslet bort en rekke gylne kontringer.

– Vi slet i dag offensivt med å vise den samme kvaliteten og typen kvalitet som du trenger for å score det første målet, sier Tuchel.

Chelsea har bare vunnet én av de siste seks kampene i Premier League, og må sannsynligvis vinke farvel til ligatittelen allerede.

Ikke fornøyd med Lukaku

Til BT Sports utdyper tyskeren hvor skoen trykket.

– Vi hadde åtte eller ni overgangsmuligheter, og ingen touch i boksen. Det var et stort problem i dag. Prestasjonen til de offensive spillerne manglet presisjon, timing og ro.

Tuchel valgte å benke stjerner som Mason Mount, Kai Havertz og Timo Werner. Romelu Lukaku ledet frontlinjen til Chelsea, men han slet med å finne seg til rette.

Chelsea-manageren mener Lukaku også må finne seg i å servere andre sine medspillere.

– Vi mistet ballen alt for enkelt. Av og til må Romelu Lukaku gjøre jobben, han er en del av dette. Han hadde mange balltap i veldig gunstige posisjoner, og han hadde en stor sjanse.

Selv om det ble bedring etter pause for Chelsea, slapp Ederson i City-målet å bli satt på de store prøvene fra Lukaku.

– Selvfølgelig vil vi sette han opp, men han er også en del av laget. Vi kunne hatt mye bedre prestasjoner der fremme, sier han.

Intervju-trøbbel

Lukaku er i ferd med å bygge opp tillit igjen til Tuchel etter det omstridte intervjuet med Sky Sports Italia.

– Jeg mener manageren kan bruke meg mer, men jeg godtar hans valg. Jeg må bare kjempe på og vente for det rette øyeblikket, sa Lukaku om situasjonen i Chelsea, samtidig som han ikke la skjul på hvilke sterke følelser han har for gamleklubben Inter.

Tuchel likte ikke intervjuet.

– Jeg liker det ikke, for det skaper støy som vi gjerne skulle vært foruten. Det er ikke gunstig for oss, sa han ifølge Sky Sports to dager før storkampen mot Liverpool.

Til slutt beklaget Lukaku overfor fansen.

– Til dere fans, jeg beklager alt oppstyret jeg skapte. Dere vet hvilket forhold jeg har hatt til klubben siden jeg var tenåring, så jeg forstår at dere har vært sinte. Nå er det opp til meg å gjenopprette tillitten, og jeg vil gjøre mitt beste på trening hver dag, sier Lukaku