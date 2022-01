Erling Braut Haaland lettet omsider litt på sløret om framtiden etter 5-1-seieren over Freiburg fredag.



Nå spår Tyskland-ekspert, den anerkjente The Athletic-journalisten Raphael Honigstein at intervjuet kan sette fart på klubbvalget til 21-åringen.

– Jeg ser ikke for meg at det blir noen stor konflikt ut av dette intervjuet. Jeg tenker at Erling uansett er veldig fokusert på fotball og det å gjøre det bra på banen. Samtidig tror jeg kanskje at intervjuet kan være til hans fordel: Alle som er interessert i han nå, vil nok pushe på han nå i stedet for å vente til april, mai eller juni. Det kan føre til en tidligere avgjørelse, enten den ene eller den andre veien, sier München-fødte Honigstein som har over en halv million følgere på Twitter.

Selv om Brede Hangeland mener det er fint at Braut Haaland var ærlig om situasjonen, og Dortmund-direktør Hans-Joachim Watzke har kommentert intervjuet med at Braut Haaland «er en spontan person, en ung gutt», er det enkelte i Tyskland som tror 21-åringen hadde tenkt nøye gjennom hva han skulle kommunisere.

– Haaland gikk selvsagt inn til denne kampen med mål om å sende en beskjed etter kampen: Hans intensjon var å gi beskjed til Borussia Dortmund-sjefene og til potensielle klubber om at salget av han endelig er i gang, skriver Michael Makus i den tyske storavisen Bild.

Klubben slår tilbake

Erling Braut Haalands utspill blir ikke godt mottatt internt. Klubbens kommende sportsdirektør slår tilbake.

– Vi setter ham ikke under press. Det er ingen ultimatum, det er ingen tidsfrist, sier Sebastian Kehl, ifølge tyske Kicker.

Kehl, som etterfølger Michael Zorc som sportsdirektør i Borussia Dortmund etter inneværende sesong, skjønner ikke noe av uttalelsene. Kicker skriver at utspillet skal ha møtt «voldsom motstand» fra de ansvarlige i den tyske klubben.

– I løpet av de neste dagene skal jeg snakke med ham om hva han tenker på akkurat nå, og hvorfor han, etter en 5-1-seier, bestemmer seg for å fokusere på dette temaet og snakke så mye om press. sier Kehl.

– Vi presser ham ikke i den retningen i det hele tatt … Vi håper på muligheter til å beholde Erling utover sommeren, konkluderer han.

Ble fascinert

Raphael Honigstein lot seg fascinere av intervjuet.

– Erling er mer emosjonell og spontan når han snakker på norsk kontra et annet språk. Det er interessant at han føler seg litt frustrert og presset litt inn i et hjørne. Jeg forstår hans situasjon, men jeg forstår også klubbens situasjon. Dette er ikke et spørsmål om noe er rett eller galt, sier Honigstein til TV 2.

Braut Haaland antyder snarlig avklaring

Honigstein er åpen på at han ikke vet særlig mye om hvor framtiden til Erling Braut Haaland hører til, men han tror Borussia Dortmund kan se langt etter å beholde 21-åringen i klubben lenger enn til i sommer.

– Akkurat nå ser det nok ut som om han forlater Dortmund. Leser jeg mellom linjene fra det Mino Raiola og andre sier, så virker det som om det kan gå mot Spania. Men jeg vet ikke nok om situasjonen til Real Madrid og Barcelona med tanke på om de har råd til han. Hvis ikke ser jeg på Premier League som det beste alternativet, sier Honigstein.

ANERKJENT: Raphael Honigstein følger engelsk og tysk fotball for The Athletic. Foto: Arilas Berg Ould-Saada

Han tror ikke Borussia Dortmunds ønske om en snarlig avklaring handler om hvor Erling Braut Haaland skal gå – men heller om han i det hele tatt tenker å forlate klubben til sommeren.

– Så lenge han ikke har planer om å gå til Bayern München, så tror jeg ikke klubben bryr seg så mye om hvor han eventuelt går. Jeg tror dette bare handler om at de ønsker å reinvestere pengene best mulig. Hvis de får en snarlig avklaring, så kan de prøve å finne en erstatter nå i stedet for til sommeren når alle forventer det, sier Honigstein.

På spørsmål fra Viasat etter Freiburg-kampen om det kan komme en snarlig avklaring på framtiden, bekreftet Erling Braut Haaland det.

– Ja, det er jo det de vil ha svar på og det betyr at ting må skje, fortalte Braut Haaland.