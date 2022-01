Hangeland etter overraskende Haaland-intervju: – Jeg har aldri møtt en spiller med et så rått fokus

Fotballspilleren det er mest spekulasjoner om for øyeblikket i Fotball-Europa er norsk og heter Erling Braut Haaland.

Spekulasjonene blir definitivt ikke mindre de neste ukene heller etter at hovedpersonen selv fredag kveld var svært så åpenhjertig om at han føler på et press fra sin egen klubb om å ta en avgjørelse med tanke på framtiden.

– Jeg har valgt ikke å si en eneste ting, av respekt for klubben. Jeg vil egentlig bare spille fotball, men nå begynner de å presse meg til å avgjøre ting, og det betyr at vi snart må få gang på ting, fortalte Braut Haaland i et intervju med Viasat etter seieren over Freiburg.

21-åringen har stort sett nektet å si noe utad om sin klubbframtid. Derfor var intervjuet etter Freiburg-kampen ganske så oppsiktsvekkende.

Hjemme i Norge synes spilleransvarlig på landslaget, Brede Hangeland, at det er fint at Braut Haaland åpner opp om presset han står overfor.

LIKER ÅPENHETEN: Spilleransvarlig på landslaget, Brede Hangeland, liker åpenheten til Erling Braut Haaland. Foto: Geir Olsen

– Jeg synes det er fint å være ærlig slik Erling er. Vi andre kan jo bare tenke oss hvilket spill som foregår i kulissene rundt han. Jeg må si at det er en unik prestasjon – en toppidrettsprestasjon – å holde fokus slik han har gjort over lang, lang tid. Den prestasjonen blir bare mer og mer imponerende ettersom tiden går og presset på han ser ut til å øke, sier Hangeland til TV 2.

– Aldri møtt en spiller med et sånt fokus

Selv om Erling Braut Haaland er klar på at han helst skulle ha utsatt en avgjørelse om framtiden til etter sesongen, tror ikke Brede Hangeland at det er noen grunn til å være bekymret for 21-åringens prestasjoner på banen de kommende månedene.

– Slik jeg kjenner Erling, så tror jeg ikke det presset han er under betyr noe for det han skal gjøre på banen. Jeg tror jeg aldri har møtt en fotballspiller med et så rått fokus som det han har. Han er en av verdens mest ettertraktede spillere, alt han sier og gjør blir det oppmerksomhet, men igjen og igjen klarer han å omsette det til gode prestasjoner på banen, sier Hangeland.

Han er tydelig på at Erling Braut Haaland har noen unike egenskaper.

– Når det foregår så mye rundt deg, så vil de fleste av oss som er laget av kjøtt og blod bli påvirket på en eller annen måte. Men det virker som om Erling er ekstraordinær flink til det. Han klarer å bli noenlunde upåvirket, sier Hangeland.

– Blir dere i det hele tatt involvert i klubbvalget hans?

– Ikke jeg i hvert fall, men det er mulig Ståle (Solbakken) er det. Men dette er jo klubbfotball og Erling har såpass mange flinke folk rundt seg. Han vet at han kan få tips og råd om han trenger det, men han har flinke folk rundt seg og er oppegående sjøl. Så dette håndterer han nok fint, sier Hangeland.

Bekrefter at de vil ha avklaring

I Tyskland har Haaland-intervjuet naturlignok blitt viet oppmerksomhet. I etterkant av intervjuet, har direktør Hans-Joachim Watzke vært ute i tysk presse og kommentert intervjuet.

Han mener Braut Haaland må forstå Dortmunds situasjon.

– Han er en spontan person, en ung gutt. Det har han lov til. Det er ikke noe problem med Erling, sa den 62 år gamle BVB-sjefen til lokalavisen Ruhr Nachrichten og konkluderte:



– Men han må også forstå situasjonen vår. Vi kan ikke vente til slutten av mai, fastslo Dortmund-sjefen.