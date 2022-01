Se gjengen med lettkledde fjellgåere trosse kulden i den polske fjellheimen

Fjelltur i tett snøkav kan være en tøff opplevelse, men gjengen du nå skal få møte gjør det med litt høyere vanskelighetsgrad.

På tur i de polske Sudeten-fjellene, finner vi en gjeng på femten glade turgåere som dropper klærne i ti minusgrader og sterk vindstyrke.

– Jeg føler ikke kulden. Det er ingen deler av kroppen min som føler det. Jeg er helt fin, sier naken-turist Mirek Owczarek til den tyske tv-kanalen RTL.

KALDT: Denne gjengen er ved godt mot, uten særlig nedbør på denne delen av ruta. Foto: RTL

– Det er farlig

Reporteren som er med på turen er godt kledd, men kan melde at kulden er så sterk at det føles som om blodet skal fryse til is.

De fleste tur-gåerne gir uttrykk for å være ved godt mot, men Michal Razny fra den lokale fjellredningsgruppen understreker at slik lettkledd turisme er farlig.

– Naken-fjelltur er ikke for alle. Det er farlig, selv for folk som er godt trent. Hvis noen faller eller skader seg, kan man få alvorlig hypotermi og ikke være i stand til å takle det. Dette er veldig farlig for alle, sier Razny.

FARLIG: Michal Razny fra den lokale fjellredningsgruppa sier denne type turisme ikke er for hvem som helst. Foto: RTL

Han opplyser at det nesten har gått sport i å fremstå uanfektet av kulden, men at flere har vært nære ved å miste livet under denne aktiviteten.

Slik forbereder de seg

For å være best mulig forberedt, har fjellturistene gjennomgått et forberedelseskurs med fitness-trener Jolanda Trzcinska.

– Vi har et seminar hver måned. Da mediterer vi, isbader, og går fjellturer i undertøy, sier hun.

Turgåer Owczarek sier han vet hva som venter ham i fjellet.

– Man kan ikke stå stille, særlig ikke når det blåser. I tillegg har jeg en fløyte jeg kan bruke for å tilkalle hjelp hvis det blir nødvendig, sier han.