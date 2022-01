Derfor er det spesielt vanskelig for Røde Kors å hjelpe Tonga-innbyggerne

Lørdag morgen ble den idylliske ferie-øya Tonga i det sørlige Stillehavet truffet av en 1,2 meter høy tsunami.

Årsaken var et stort utbrudd i en undersjøisk vulkan, og flere videoer på sosiale medier viser bølgene som skyller innover landet og flommer over gjerder og biler.

Torben Henriksen er seniorrådgiver i Røde Kors, og har Asia som sitt spesialfelt.

Han sier Røde Kors er på plass for å gi bistand, men opplyser at det er spesielt vanskelig å hjelpe innbyggerne i den fjerne øystaten som ligger 80 mil unna Fiji.

Se den undersjøiske vulkanen få utbrudd:

Disse skadene kan man forvente

– Bare Tonga alene har 36 øyer der det bor mennesker, og vi aner ikke hvordan flyplassen ser ut. Alle kommunikasjonslinjer er nede, og det er bokstavelig talt svart over hele Tonga nå, sier Henriksen.

I skrivende stund er det natt der borte. Røde Kors melder at flere innbyggere har flyktet bort fra kystnære områder, og opp i fjellene.

– Hvilke skader kan man forvente etter en slik tsunamibølge?

– Det helt åpenbare er at boliger og andre institusjoner som skoler, forsamlingshus og butikker er fylt med vann og rasert. Drikkevannet kan bli ødelagt, ettersom man kan ha fått saltvann i allerede begrensede drikkevannskilder.

Også åkerland og avlinger kan bli forurenset av saltvann, noe som kan få langsiktige konsekvenser for en fattig befolkning som allerede lever på et «eksistensminimum», som Henriksen kaller det.

Se vannmassene skylle innover land i videoen under:

– Står i fare for å forsvinne

Det er enn så lenge ikke meldt om skadde eller døde etter tsunamien. Det lokale Røde Kors-laget gjør så godt de kan med å redde innbyggerne.

– I første omgang skal de redde liv, samt gi førstehjelp og annen behandling til skadde. Vi vet at Tonga Røde Kors har lager når denne typen katastrofer rammer, sier Henriksen.

Øystaten ligger utsatt til i Stillehavet, og har fått merke klimaendringene de siste årene.

– Tonga er et land som står i fare for å forsvinne i vannet. Samtidig er øystaten et svekket og et ressurssvakt land med en spredt befolkningsmasse. De er tett på havet, og lever av å fiske.

Ettersom landet stadig oftere har vært utsatt for sykloner og andre værfenomener, har øystaten flere lager med mat, vann og utstyr til å bygge opp igjen rasert bebyggelse.

– Men verken Røde Kors i Norge eller den internasjonale grenen av organisasjonen har fått kontakt med de frivillige som arbeider der nede. Avstanden fra Tonga og de andre øyene er gigantisk. Det vil ikke være lett å komme dit med nød-leveranser, sier Henriksen.

VANNMASSER: Det er ennå uvisst akkurat hvor store ødeleggelser tsunamien har forårsaket på Tonga.

Tsunamivarsel for USA

Lørdag ettermiddag, etter bølgen på Tonga, har også USAs nasjonale værtjeneste utstedt et tsunamivarsel for landets vestkyst.

– En tsunami har blitt bekreftet, og noen virkninger av den kan ventes, sier USAs nasjonale værtjenestes tsunamivarslingssenter lørdag, skriver CBS.

Varselet gjelder for hele USAs vestkyst, fra California nær grensen til Mexico og videre opp til Alaska.

På Hawaii, som er en amerikansk delstat i Stillehavet, har tsunamibølger allerede ført til mindre oversvømmelser på tvers av øyene. Det er ikke meldt om skader.

Det er vulkanen Hunga Tonga Hunga Ha’apai som har utbrudd, og den ligger ved en ubebodd øy omtrent 65 kilometer nord for Tongas hovedstad Nuku’alofa. Satellittbilder fra stedet viser en fem kilometer bred askesky som når 20 kilometer opp i luften.

Det er også utstedt tsunamivarsel for den nordlige delen av New Zealand og for deler av Japan.