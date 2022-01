Svenske skjøt ned Norges blinker: – For et amatørteater!

Se den bisarre hendelsen på standplass øverst (video med tillatelse fra NRK)

Aleksander Fjeld Andersen, Sverre Dahlen Aspenes, Johannes Dale og Erlend Bjøntegaard skulle forsvare Norges ære da de store stjernene stod over stafetten Ruhpolding for å spare seg til OL.

Men da Aleksander Fjeld Andersen skulle ut på andre skyting på sin første etappe, skjedde det bisarre ting. En av konkurrentene skjøt nemlig ned feil blinker, og skjøt fullt hus for Norge. Fjeld Andersen rakk å avfyre to skudd før alle fem blinkene var nede.

– Plutselig var alle blinkene nede, alt var ødelagt. For et amatørteater, sa NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

– Norge ble satt helt sjakkmatt, sa han.

– Ja, dette løpet er over for Norges del. Men dette var ikke Fjeld Andersens feil. Det var enten Sverige eller Bulgaria som skjøt ned Norges blinker, sa NRK-ekspert Ola Lunde.

– Det merkeligste jeg har opplevd

Aleksander Fjeld Andersen var nærmest i sjokk etter den bisarre hendelsen.

– Det er det merkeligste jeg har opplevd noen gang. Jeg stiller meg opp på skive 18 og har svensken ved siden av meg. Jeg skyter det første skuddet og treffer, så detter skive to samtidig, av reaksjon går jeg på tredjeskuddet, så fortsetter skivene å å falle. Jeg tok opp armen for å signalisere, så fikk jeg bare noen vink tilbake, sa Fjeld Andersen om episoden på standplass til NRK, og la til:

– Så fikk jeg til slutt dratt opp skiven, så tar jeg ned børsa og får noen bort til meg. Så får jeg til slutt dratt opp skiva og skyter ut skuddene mine, så sier jeg at jeg har skutt fem skudd og spør hva jeg skal gjøre. Jeg får beskjed om å skyte tre ekstraskudd i tillegg, for det var jo flere blinker igjen. Så jeg skyter jo … jeg tror jeg har seks treff, minimum. Om ikke sju-åtte treff. Så får jeg beskjed om å gå to strafferunder etter det. Så det var merkelig, sukket han, før han slo fast:

– Jeg håper vi får fratrekk. Det skal ikke skje. Dette er jo en proffeste skiskytterarenaen som finnes. Funksjonæren løste det dårlig, sukket han.

REAGERTE: Aleksander Fjeld Andersen reagerte kraftig etter den bisarre hendelsen på standplass i Ruhpolding. Foto: Matthias Schrader

Svenske påtok seg skylden

Senere ble det klart at det var svensken Peppe Femling som hadde skutt ned Norges blinker. Norge fikk etter episoden to minutters fratrekk.

– Jeg ødelegger ikke bare for meg og Sverige, jeg ødelegger for Norge. Jeg skjøt åtte skudd, noe jeg måtte gjøre. Så skyter jeg vel tre-fire blinker på Norges bane, innrømmer Femling til NRK.

Han snakket med Fjeld Andersen etter begge hadde kommet i mål etter sine første etapper.

– Han undret på hva som skjedde, men jeg ba om unnskyldning. Det var ikke med vilje dette skulle skje. Det var ikke godt for noen, sa en flau Femling til NRK.

Overfor SVT forklarte han situasjonen slik:

– Jeg skjønner ingenting. Vi kom inn på en lang rekke og så ble det kaos, sa den rutinerte verdenscupløperen, og innrømmet at han opplevde noe lignende da han var ti-elleve år gammel.

– Det første skuddet kjentes som kant inn, men faen, det en bom. Så gikk jeg ned uvanlig sent og så var det kant inn. Da bare fortsatte jeg å skyte, så begynte folk å skrike bak meg, sa han til SVT om lørdagens totale skivebom.

SKJØT FEIL: Sveriges Peppe Femling. Her fra standplass i Oberhof. Foto: TOBIAS SCHWARZ

Sverre Dahlen Aspenes, som gikk andre etappe for Norge, synes bare det som skjedde på den første etappen var kjedelig.

– Jeg skjønte raskt at det ikke var Aleksander sin feil. Det var kjipt, vi hadde gledet oss til stafetten og hadde et håp om å yppe oss litt. Når vi fikk en sånn start, så ble vi voldsomt på hælen. Det er kjedelig. Sånt skjer, men det er synd. Heldigvis fikk vi to minutters fratrekk, konstaterte han til NRK.

Russland tok seieren foran hjemmefavorittene Tyskland på den meget minnerike stafetten i Ruhpolding.

Endte foran Sverige

Norge ble til slutt nummer sju, mens Sverige, som ødela alt for Norge, endte på åttendeplass.

– Dette var en ny erfaring. I går så for meg en del scenarioer, men at vi skulle være så langt bak, det hadde jeg ikke trodd. Men det hadde sin årsak, sa Erlend Bjøntegaard til NRK, som var glad for at Norge endte foran Sverige til slutt.

– Ja, det var fortjent at vi kom foran Sverige til slutt. Etterpå fikk vi en vennskapelig klapp på skulderen fra svenskene, de skjønte det var fortjent for Norge sin del, konstaterte han.