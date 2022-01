Pedersen suste inn til sølvet i tøff super-G

Jesper Saltvik Pedersen ble grundig slått i gullkampen i lørdagens super-G for sittende utøvere på Hafjell i para-VM. Innsatsen gjorde ham til sølvvinner.

Det så lovende ut for nok et Pedersen-gull på hjemmebane, men på et senere startnummer kom Jeroen Kampschreur og suste ned til suveren ledelse på 3,22 sekunder.

Nederlenderen hadde grønne tall ved alle mellomtider. Han taklet best en isete og krevende løype som ga mange utkjøringer.

Pedersen så ut til å kjøre stilrent, men forklarte etterpå hvorfor han ble såpass utklasset i racet om VM-tittelen.

– Jeg ble litt for passiv på noen viktige plasser, og da blir du forbikjørt. All ære til Jeroen, og det viser at det er god konkurranse i toppen, sa Karmøy-alpinisten til NRK.

– Det er sykt. I dag hadde han full klaff, sa han videre om motstanderens overlegne ledelse.

Fredag ble Pedersen verdensmester for første gang i karrieren. Da vant han klart foran nettopp Kampschreur i utfor. 22-åringen hadde ambisjoner om å kopiere bragden dagen etter.

– Jeg går for gull i alle renn jeg stiller opp i, men i dag var jeg ikke bedre, sa han og understreket at man ikke skal kimse av å ta sølv.

