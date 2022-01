Komikerstjerne Tiffany Haddish pågrepet for fyllekjøring

Skuespilleren og komikeren ble pågrepet etter at politiet ble varslet i 02.30-tiden lokal tid om en sjåfør som sov ved rattet på en motorvei, melder nyhetsbyrået AP.

En politioffiser stanset en bil som stemte med beskrivelsene fra innringer, og det ble senere bekreftet at Haddish var sjåføren bak rattet.

SOVNET VED RATTET: Haddish ble siktet for fyllekjøring etter at en annen bilist oppdaget at hun hadde sovnet ved rattet mens hun kjørte på motorveien. Foto: Chris Delmas / AFP / NTB

Haddish ble pågrepet, men ble senere løslatt etter å ha betalt en kausjon på 1666 dollar, nærmere 14.500 norske kroner.

Politiet bekreftet lørdag ettermiddag at det er snakk om fyllekjøring.

En talsperson på vegne av Haddish har enda ikke kommentert saken.

Stjernekomikeren fikk stor ros for sin rolle i komedien «Girls Trip» i 2017 og vant en Emmy-pris for sin gjesterolle i en episode av Saturday Night Live samme år.

Hun er også kjent for sine filmroller i blant annet «The Kitchen», «Night School» og «Like A Boss», og har hatt gjesteopptredener i populære TV-serier som «That's So Raven», «It's Always Sunny In Philadelphia» og «New Girl».