Huset ved havet ble totalforandret – derfor fikk aldri designeren se resultatet

Tid for hjem hadde fått frie tøyler, og totalforandret stue og kjøkken på fire dager. Men oppussingen ble ikke til uten komplikasjoner.

Familien på fire blir målløse når de får se resultatet av den nyoppussede stua og kjøkkenet sitt.

– Her skal det bli godt å flytte inn, utbryter de.

– Dette er mer enn vi kunne forventet. Vi kan ikke tro at dette er vårt hus, sier de, da de får se resultatet.

Men det de ikke visste var at designer Aina Sollie Steen hadde tilbragt hele oppussingsuken på et hotellrom i Bergen, etter at en nærkontakt hadde testet positivt på koronaviruset.

Fikk aldri se resultatet av eget arbeid

I Tid for hjem sitt andre prosjekt denne sesongen var designer Aina Sollie Steen maks uheldig.

Da hun landet på Flesland flyplass i Bergen for å starte oppussingen, fikk hun en telefon om at en av hennes nærkontakter hadde testet positiv på koronaviruset.

Dette prosjektet ble spilt inn våren 2021. Da var reglene slik at man i slike tilfeller måtte rett i karantene. Dermed endte Aina på et hotellrom i Bergen, mens Tid for hjem gjorde oppussingen etter tegninger og mobil-instrukser.

DIGITAL KOMMUNIKASJON: Gutta hilser til Aina som sitter på hotell. Foto: Kjersti Bergesen/TV 2

– Det var veldig frustrerende å ikke kunne være fysisk til stede, og jobbe sammen med gjengen, forteller Aina.

– Men ordet «fjern-styling» har nå fått en betydning. Dette var helt nytt for meg, og jeg tenkte at det aldri kom til å fungere. Jeg kan nemlig bli ganske detaljfokusert, og vil jo selvsagt at resultatet skal ende opp akkurat slik jeg har planlagt!

Det ble noen telefoner frem og tilbake mellom Aina og Tid for hjem. Ganske mange bildemeldinger også, men beslutninger ble tatt fortløpende. Aina var jo hele tiden tilgjengelig – og faktisk også litt pratesyk der hun satt på hotellrommet sitt.

SLIK?: Ett av de mange bildene som skulle fortelle Aina om prosessen. Foto: Kjersti Bergesen/TV 2

– Det var skikkelig kjedelig! Men med dagens teknologi ble det faktisk et supert samarbeid ut av det hele, ler hun.

– FaceTime og mobilen fungerte, og resultatet ble nøyaktig slik det var planlagt fra min side. Men det var jo ikke det viktigste – det viktigste var jo at de som bor der skulle bli fornøyde.

Huseierne ble kjempefornøyde med resultatet, og Aina kunne etter hvert reise tilbake til Oslo med negativ test.

Flyttet kjøkken

Familiens ønske var å få flyttet kjøkkenet fra den ene til den andre enden av stuen. Ut over det var det opp til Tid for hjem, og designer Aina Sollie Steen, å bestemme forandringene.

FØR: Den gamle kjøkkenplasseringen Foto: Pandora Film/ TV 2

ETTER: Det gamle kjøkkenet ble erstattet med en ny og lekker flislagt peis, og en hyggelig TV-krok. Foto: Pandora Film/TV 2

Den gamle kjøkkenplassen ble gjort om til TV-krok, og helt nytt kjøkken ble laget der det var utgang til terrassen. Resten av stuen ble møblert og dekorert med inspirasjon fra havutsikten.

Klikk her for å finne ut hva slags materialer og fargekoder som ble brukt.

FØR: Her ønsket familien at det nye kjøkkenet skulle komme. Foto: Pandora Film/ TV 2

ETTER: Nytt kjøkken med direkte utgang til hage. Foto: Pandora Film/ TV 2

Ainas designtriks til huset ved havet

Her handlet det om en hyllest til hverdagen sier Aina – og om å lage en innredning som snakker med det man ser, utenfor de store vinduene. Den fantastiske utsikten er alltid til stede, og det var viktig å velge elementer derfra:

Litt kalde blåfarger inspirert fra hav og himmel ble brukt til veggfarger og møbeltekstiler. Linblått i TV-stuen og ulike valører av blått til sofa ved vindu og sofa i TV-krok.

Stråtapet som plukker opp de gyldne fargene fra vegetasjon ved havkanten.

Blanke fliser i sjøgrønne nyanser som også bringer tankene til det man ser utenfor.

Puter i okergule komplementærfarger for å skape en fresh kontrast til alt det blå.

En møbleringsplan som gjør det mulig for en familie å være i hver sine avdelinger, eller holde på med ulike aktiviteter, og likevel være sammen i samme rom.

KJØLIGE FARGER: De kjølige fargene på kjøkkenet speiler den deilige havutsikten. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer SJARMERENDE: Kopper, krus og røffe tekstiler skaper en sjarmerende stemning. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer GYLLENT: Vakker biritapet med blå striper. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer SJØGRØNT: Fliser som minner om hav. Foto: Pandora Film/TV 2 Les mer

Den smarte TV-kroken

Der kjøkkenet tidligere hadde stått, ble det laget en skikkelig TV-hule. Slik fikk den det spesielle utrykket:

På gulvet ble det bygget en omtrent 20 centimeter høy sokkel med nøyaktig samme form som sofaen.

Denne formen ble gjentatt i taket – altså det ble bygget en boks, også i taket. Det senkede taket lager et tydelig skille til resten av det åpne rommet.

SMART: TV-krok som et rom i rommet. Foto: Pandora Film/ TV 2

I taket ble to store taklamper montert, og det ble felt in LED-lys striper langs veggen.

Sofamodulene er fra Ikea, men bena ble tatt av slik at sofaskrogene i stedet hviler rett på den byggede sokkelen.

Sokkel, vegger og takboks ble så malt i samme linblå farge, og slik utgjør denne TV-kroken en klart definert sone i den større stuen. Smart design!

