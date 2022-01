Audis RS-modeller har en voldsom appell i Norge. Mye er nok takket være et meget godt quattro firehjulsdrift system – som gjør at disse modellene er like praktiske på vinteren som på sommeren.

En av bilene som åpner døren for mange nye kunder er innstegsmodellen: RS 3.

Første generasjon kom i 2011. Og ble hyllet for lydbildet, motoren og frasparket.

Nå har konkurransen blitt tøff, også i dette segmentet. BMW, Mercedes og VW er blant de som har kompakte biler med stor motor. RS 3 begynte rett og slett å henge litt etter.

Nå er det slutt på det. En ny generasjon er på plass. Hold deg fast, for denne går ikke stille i dørene ...

Hmmm ...

Men på papiret ser det unektelig mer ut som stagnasjon, enn revolusjon. Motoren er den samme. Effekten er den samme. Vekten er økt med 50 kilo. Prisen er 30.000 kroner høyere enn hovedkonkurrenten Mercedes-AMG 45 S.

Dessuten ser den ganske uskyldig ut. Det siste skjønner jeg ikke helt. Dette er verstingmodellen. Da er det ikke bare lov å dra på med litt heftige stylingelementer, det er forventet.

Og selv om bilen er blitt større, har bagasjeromsvolumet blitt mindre. 282 liter! Til sammenligning har en VW Polo 100 liter mer å rutte med.

Audi RS 3 ser ganske uskyldig ut i solnedgangen. Men ikke la deg lure ...

Mer hmmm ...

Hmmm. Det lover jo ikke så veldig bra. Og verre skal det bli. Du får ikke mulighet for tilhengerfeste, heller. Det kan du faktisk få på A 45 AMG S.

Og om du ser på forbruket – er det 0,9 liter på mila. AMG-en klarer seg med bare 0,85.

Men vet du hva. Ved et par tastetrykk, blir alt det negative blåst bort, som ved magi.

Magi i form av lyden og frasparket når du setter bilen i RS Performance Mode. Når du kjenner balansen i bilen i svingene. Eller hvis du aktiverer RS Torque Rear – slik at RS 3 for første gang føles som en bakhjulsdrevet villkatt. På norsk vinterføre er det intet mindre enn hysterisk morsomt.

Dette er den raskeste bilen Audi noensinne har laget

Jerngrep

Bli med på testen av en bølle som kanskje ikke gjør det beste førsteinntrykket – men som raskt griper tak i deg med et jerngrep. Kaster deg til høyre og venstre – og nekter å slippe til du hyler av glede!

