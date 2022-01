Disse bildene kan avsløre Kylie Jenner

Det har vært stor oppmerksomhet rundt Kylie Jenner etter at det ble kjent at hun venter sitt andre barn med artisten Travis Scott.

Lørdag la realitystjerna ut bilder på sin Instagram av det som ser ut som Jenners babyshower. Reaksjonene lar ikke vente på seg. Kommentarfeltet på Instagram renner over av spekulasjoner.

HINT? Fans leser mye inn i det Jenner har lagt ut på sin Instagram. Foto: Kyliejenner/Instagram Les mer HINT? Fans leser mye inn i det Jenner har lagt ut på sin Instagram. Foto: Kyliejenner/Instagram Les mer HINT? Fans leser mye inn i det Jenner har lagt ut på sin Instagram. Foto: Kyliejenner/Instagram Les mer

Tipper på kjønn

«Definitely another babygirl» skriver én bruker, mens en annen kommenterer «#teamboy». På bildene kan man se både blå gaveposer, som kan hinte om at det er en gutt på vei. Andre bilder viser derimot rosa broderi. Jenner har foreløpig ikke sagt noe om hvilket kjønn barnet har.

Fans spekulerer også i hva det betyr at sjiraffer ser ut til å være et tema på babyshoweren. Stjerna poserer foran en sjiraff og på bordene ser man også bordkort formet som sjiraffer. I bildeteksten har hun også brukt en sjiraff-emoji. Flere brukere spør om dette hinter om navnet på babyen, om den rett og slett skal hete «Giraffe».

Hemmelig graviditet

Kommentarfeltet er ikke nådige, og noen anklager også Jenner for å lyve. Flere kommenterer at Jenner prøver å lure følgerne sine ved å legge ut gamle bilder, men at babyen allerede er født.

24-åringen sjokkerte verden da hun fikk datteren Stormi (3) for tre år siden. Graviditeten ble nemlig holdt hemmelig fram til fødsel, hvor hun selv avslørte i en YouTube-video at hun hadde fått en datter.