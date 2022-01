Skal hente motivasjon fra New York – målet er kvartfinale

– Det føles bra. Jeg gleder meg over at et nytt år har startet og at en ny sesong er i gang. Australian Open braker løs og jeg er klar for en ny Grand Slam.

Det sier Casper Ruud til TV 2 før årets første Grand Slam i Australia. Trekningen var grei for nordmannen. I første kamp møter han slovakiske Alex Molcan som er rangert som nummer 74 i verden.

Ruud er selv rangert som nummer åtte og var dermed seedet som det samme i turneringen. Ettersom Novak Djokovic ikke skal delta er Ruud seedet som nummer syv. Nordmannen har sin forrige Grand Slam i USA i tankene når han går inn i Australian Open.

– Det har vært noen måneder siden sist. Jeg håper jeg kan finne fram godt spill og hente motivasjon fra en litt for tidlig exit i New York.

Da klarte han bare å komme seg til den andre runden. Da røk han mot Botic van de Zandschulp som var rangert som nummer 117 i verden.

23-åringen sa til TV 2 etter fjorårets sesong at Grand Slam var det store målet i 2022. Han har tidligere prestert godt i flere turneringer i både ATP 250, 500 og 1000. Grand Slam-bragdene har det imidlertid skortet noe på. Fjerde runde i Australian Open er hans beste resultat.

Det norske tennisesset er klar på at det blir en tøff start med en tøff motstander i Molcan. Han forteller at Molcan hadde et godt 2021 og har sin beste rangering noensinne.

– Han er farlig og jeg må være på og spille litt beste hvis jeg skal kunne komme meg videre. Nervene og spenningen er her. Det er de alltid men selvfølgelig litt ekstra når det er Grand Slam. Jeg tror det er en bra ting, det viser at jeg er klar for kamp og for å yte så godt som mulig.

Ruud trives imidlertid med å være i en såpass god posisjon som han nå er i. Han håper han kan forsvare seedingen sin i turneringen og at fjorårets spill kan ha plantet en frykt eller respekt i hodet til motstanderne sine.

– Årets mål for Grand Slam er å nå en kvartfinale. Jeg klarte 4. runde her i fjor så jeg håper jeg kan forsvare det i de kommende ukene og prøve så godt jeg kan å nå et steg til.