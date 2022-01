Søndag fra kl. 13.45: Se dag to av Tata Steel på TV 2 Sport 2 eller TV 2 Play.

Andrej Jesipenko-Magnus Carlsen 0,5-0,5

Verdensmesteren gikk for en åpning der man normalt sett er ute etter å skape vinnersjanser for seg selv, forklarte ekspertene.

Ifølge sjakkcomputeren Carlsen og Jesipenko opp med en svært jevn stilling etter åpningen. Carlsen hadde et stort forsprang på tid, men valgte likevel defensive trekk.

– Nå er jeg direkte skuffet over Magnus, innledet TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer.

Han forklarte at Carlsen valgte bort et bondefremstøt, og reagerte særlig på at sjakkgeniet ikke tok seg lengre tid til å vurdere offensive trekk.

– Det er latskap, slo Hammer fast.

– Grunnen til at jeg sier at det er latskap, er at Magnus ikke gidder å beregne masse «offer-sjakk», spekulerte TV 2s sjakkekspert.

Et par trekk senere ble det remis etter trekkgjentakelse, til tross for at Carlsen hadde rundt en halvtime mer igjen på klokken enn hans russiske motstander.

– En gigantisk skuffelse. Delvis fordi Magnus har hatt et tydelig tidsforsprang, men også fordi han har hatt mulighet til å vinne partiet, sa Hammer.

Partiet var over etter 21 trekk. Etterpå forklarer Carlsen at han ikke hadde noen god vinnerplan.

– Det er ikke ideelt, men jeg så ikke en god måte å komme meg unna den repetisjonen. Og da ble det sånn, sier 31-åringen til TV 2.

Han forklarer hvorfor han valgte bort bondefremstøtet.

– Jeg satt og så på det, men fikk det ikke helt til å fungere. Jeg skal ikke sitte her og betvile noe computeren sier. Hvis computeren sier at det var godt, var det sikkert godt. Men det var ikke åpenbart for meg, sier Carlsen.

