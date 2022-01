Kilde om Kriechmayrs seier: – Vet ikke hvor mye jeg skal si om det...

Sjekk resultatene fra lørdagens utfor i Wengen her

Aleksander sikret seg sin aller første seier i Wengen etter å ha slått hjemmefavoritten Beat Feuz fredag. Det var Kildes femte verdenscupseier denne sesongen. Tre er kommet i Super-G, to i utfor.

Dagen derpå jaktet han på sin andre strake seier i de sveitsiske alper, og sin sjette verdenscupseier for sesongen.

Men Aamodt Kilde klarte ikke å innfri forventningene, til tross for superformen han har vist den siste tiden. 29-åringen havnet langt unna pallen og var ikke i nærheten av å kopiere fredagens utforbragd i Wengen.

Østerrikeren Vincent Kriechmayr tok seieren foran sveitseren Beat Feuz. Aamodt Kilde måtte til slutt ta til takke med en skuffende sjuendeplass.

– Jeg var litt ute av « juice». Beina kjentes gode ut, men hodet klarte ikke å henge med. I nøkkelportene bommet jeg på timingen, så ballet det på seg nedover, egentlig. Noen dager er bra, noen er det ikke. Jeg merket gårsdagen, det ble en veldig lang dag, så var jeg på pallen før det igjen. Jeg traff ikke i dag, sa Aamodt Kilde til TV 2 etter sjuendeplassen.

– Er du skuffet?

– Nei, jeg er ikke skuffet, selv om jeg alltid er keen på å vinne. Det har vært en fantastisk helg og en fantastisk sesong. Det har vært et innholdsrikt år. Søndag er det ett år siden jeg røk korsbåndet. Det er helt sprøtt å stå her i dag med fem seiere innen et år etter jeg ble skadet. Det hadde jeg aldri trodd. Jeg får se tilbake på et morsomt år, og det er mye som kommer, svarte en optimistisk Aamodt Kilde.

– Hvis de (FIS) begynner å tøye den strikken, kommer flere land til å tøye den videre

Vinneren Kriechmayr rakk aldri å delta på utfortreningene i Wengen etter å ha vært i koronakarantene i sin egen leilighet. Men han slapp akkurat ut av karantenen tidsnok til å delta i selve i rennet. Det fikk mange til å reagere.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) fant et smutthull som gjorde at de kunne sette opp en svært begrenset trening for østerrikeren. Dermed kom han til lørdagens start med masse krefter, kontra resten av feltet som var gjennom en beintøff utfor også fredag.

OMSTRIDT VINNER: Vincent Kriechmayr fra Østerrike. Foto: Jean-Christophe Bott

– Når han vinner rennet gjennom å slå hjemmefavoritten Feuz så vil reaksjonene blusse opp noe voldsomt, påpekte NRK-ekspert Lars Elton Myhre.

– Det har vært mange diskusjoner rundt denne saken, men FIS ga han lov til å starte i dag. Diskusjonene kommer nok til å fortsette, poengterte alpinekspert Nina Haver-Løseth.

Kilde er blant dem som reagerer på Kriechmayrs deltakelse.

– Det kan diskuteres. Det er litt urettferdig på en måte. Wengen er et sted det er greit å ha energi, og det ser man jo i dag. Ingen kritikk til ham, men mer et spørsmål til hvordan FIS håndterer det, sa Kilde til NRK og fortsatte:

– Jeg vet ikke om jeg skal si så mye om det, men jeg kan si én ting. Hvis de (FIS) begynner å tøye den strikken, kommer flere land til å tøye den videre.

Selv sa Kriechmayr følgende til NRK om at han fikk stille til start, uten å ha gjennomført treningene:

– Jeg er takknemlig for at jeg fikk sjansen til å starte. Det er det. Da jeg fikk sjansen til å starte, så ville jeg gjøre det beste jeg kunne. Mer kan jeg ikke gjøre, mente han.

– Fikk du en fordel av å ikke gjennomføre treningene?

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg ville delta på treningene, men jeg har vært hjemme og kunne ikke trene. Men jeg trengte dette, og tror ikke det var en fordel at jeg ikke deltok på treningene, svarte han.

– Her tåles ingen feilmarginer

Vincent Kriechmayr, som altså nylig hadde sluppet ut av koronakarantene, tok tidlig ledelsen i Wengen og kjørte inn til tiden 2.26,09, og slo dermed den foreløpige lederen Beat Feuz med 34 hundredeler.

Med startnummer ni tok Aamodt Kilde ledelsen på første mellomtid, men fikk ikke med seg nok fart til å beholde ledelsen på mellomtidene i midtpartiet. Han fikk heller ikke med seg den farten han ønsket ned mot sluttpartiet.

– Det gikk ikke fort nok, rett og slett. Han fikk noen slag på skiene og måtte korrigere noe veldig nedover løypen. Det er så lite som skal til, for her tåles ingen feilmarginerer, sa NRKs alpinekspert Lars Elton Myhre.

Aamodt Kilde havnet 0,98 bak lederen. En mager trøst for nordmannen var at rivalen Marco Odermatt heller ikke maktet å levere et toppløp i Wengen. Han havnet utenfor pallen og 46 hunderdeler bak Kriechmayr.

Den lengste i alpinsirkuset

Lauberhorn-traseen er den lengste i utforsirkuset med sine 4,25 kilometer. Fredag var løypa forkortet og på til sammen 2950 meter, men lørdag var det tilbake til den ordinære lengden. Trolig resulterte det i flere tunge bein mot slutten av traseen.

Fredagens seier var Kildes femte i verdenscupen denne sesongen. Tre av dem kom i super-G, mens de to siste i utfor.

Kilde seiler opp som en av de største gullfavorittene inn mot OL i Beijing. I Sør-Korea for fire år siden ble ikke Kilde blant de ti beste i noen av øvelsene han stilte i.

Adrian Smiseth Sejersted stilte ikke til start i helgens fartsrenn for å få mindre belastning inn mot OL, opplyste landslagssjef Steve Skavik overfor NRK.

Neste helg venter Kitzbühel og to nye utforrenn.