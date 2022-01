Ann Siri (50) fikk korona for snart to år siden: – Vi vet ikke om vi blir friske

Koronasykdommen har satt seg i kroppen til Ann Siri Vesterslett. Det er snart to år siden hun ble smittet, men sykdommen ser ikke ut til å ville gi slipp.

– Jeg må hvile etter aktivitet og trening. Jeg var tilbake på jobb i tjue prosent i november i fjor etter å ha vært sykmeldt i 17 måneder.

Vesterslett lider av det som etter hvert har blitt kjent som long-covid.

Over halvparten av dem som har fått korona, sliter med symptomer, ifølge tall fra FHI.

– Fortvilende

Selv om Vesterslett nå klarer å jobbe litt igjen, er almenntilstanden nedsatt. Hun sier kroppen blir fort sliten.

– Jeg har ikke den samme energien og kreftene til å gjøre ting, og jeg har fortsatt hjernetåke. Jeg sliter med utmattelse, noe som gjør at jeg sover mye.

50-åringen ser likevel fremgang, men mener det går veldig sent. Dermed er hverdagene til dels tøffe og fortvilende.

– Vi vet jo ingenting. Vi vet ikke enden på dette, vi vet ikke om vi blir friske. Jeg prøver å bruke de gode dagene og heller hvile når jeg er sliten, sier hun.

USIKKERT: Forsker Nina Langeland sier det fortsatt er usikkert hva som gjør at noen opplever forverrede symptomer. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Bivirkninger forverres

Forskere ved Haukeland universitetssykehus er ikke overrasket over at flere sliter, også over 20 måneder etter at de fikk korona.

Overlege og forsker Nina Langeland følger sykdomsforløpet til «long covid»-pasienter.

– Det vi ser er at noen symptomer varer over lang tid og forsterker seg, mens andre gir seg etter en stund, sier hun.

Men særlig ett symptom ser ut til å bli værende.

– Det er dette med hukommelse og konsentrasjon som dessverre ser ut til å forverres jo lengre tid det går.

Langeland sier de fortsatt ikke vet hva årsaken til dette kan være.

To typer «long covid»

Studien fra FHI viser at senvirkninger er utbredt opp til 12 måneder etter koronasykdom.

Undersøkelsen viser at personer som har gjennomgått koronasykdom, opplever overhyppighet av symptomer tolv måneder senere i forhold til dem som ikke har påvist korona i samme tidsperiode.

OMFATTENDE: FHI har fulgt rundt 70.000 voksne deltakere for å kartlegge virkninger av pandemien. Her er Avdelingsdirektør Per Minor Magnus. Foto: FHI

Avdelingsdirektør i FHI, Per Minor Magnus, sier de fant to hovedgrupper av longcovid i undersøkelsen. Den ene hadde mest plager fra hjernen, som utmattelse og konsentrasjonsvansker. Den andre gruppen hadde mer pusteproblemer.

– Det store spørsmålet er hva som gjør at noen får langtidsvirkninger, mens andre ikke får det. Dette forskes det betydelig på også internasjonalt, men ingen har så langt noe svar, sa Magnus til TV 2 tirsdag.