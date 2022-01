Anklages for å ha holdt ukentlige «vinfester» i Downing Street

Det går dårlig for statsminister Boris Johnson om dagen. Etter flere festavsløringer den siste tiden, kan det nå virke som at Johnson har blitt tatt med buksa nede atter en gang.

For i tillegg til å ha holdt ulovlige hagefester under Storbritannias flere nedstenginger, skal statsministeren angivelig ha oppfordret Downing Street-ansatte til å samles for å drikke vin hver fredag, melder avisen The Mirror.

Dette skal angivelig ha foregått gjennom hele pandemien, og statsministeren skal ifølge kilder ha vært regelmessig vitne til festene.

Reuters, The Independent, Sky News og The Telegraph har også meldt om de seneste festanklagene mot statsministeren.

UPOPULÆRT: Boris Johnson er igjen beskyldt for å ha brutt sine egne koronaregler. Presset mot ham øker, og stadig flere mener han bør gå av etter de seneste avsløringene. Foto: Frank Augstein / AP / NTB

Ba ansatte «slippe seg løs»

Kilder til avisen påstår at Johnson oppfordret medarbeiderne sine til å «slippe seg løs», til tross for at hans egen regjering hadde innført et nasjonalt forbud mot sosiale sammenkomster innendørs på grunn av Storbritannias skyhøye smittetall og sykehusinnleggelser.

OVERFYLTE SYKEHUS: En mann går forbi et bilde av en britisk sykepleier. Det britiske helsevesenet NHS har vært under stort press de siste to årene. Foto: Justin Tallis / AFP / NTB

Avisen skriver videre at de så kalte «vinfestene» skal ha vært så populære blant ansatte at det til slutt ble gjort innkjøp av et eget kjøleskap til drinkene. I tillegg skal ansatte regelmessig ha fylt hele kofferter opp med vin og øl, som de tok med seg til Downing Street.

Festene skal angivelig ha begynt rundt 11. desember 2020, da det var forbudt å møte to eller flere personer fra andre husstander innendørs, med mindre det var nødvendig for jobb.

Da Johnsons vinfester begynte var det forbudt å møte mer enn to personer innendørs i England, og det var strenge restriksjoner på hvor mange som kunne møtes ute. Her fra Primrose Hill i London. Foto: Daniel Leal / AFP / NTB

Måtte si unnskyld til dronningen

Tidligere denne uken måtte Johnson, med halen mellom beina, be om unnskyldning til dronning Elizabeth etter at det ble kjent at det ble holdt to hagefester i Downing Street natten før prins Phillips begravelse i april i fjor.

Under begravelsen ble dronningen, som hadde vært gift med prins Phillip i over 70 år, tvunget til å sitte alene på grunn av regjeringens koronaregler og anbefalinger. Alt i alt fikk kun 30 personer delta i gravferden.

ALENE: Dronning Elizabeth måtte sitte alene i begravelsen til ektemannen prins Phillip, som hun hadde vært gift med i over 70 år, da han døde i april. Kvelden før var det angivelig fest i Downing Street. Foto: Jonathan Brady / AP / NTB

Statsministeren har også innrømmet å ha vært tilstede på den beryktede hagefesten 20. mai 2020, noe han først benektet.

Har satt sinnet i kok

Naturlignok har festskandalene satt sinnet i kok hos flere briter.

På samme tidspunkt som Johnson festet, ble flere briter nektet å ta farvel med familiemedlemmer som var i ferd med å dø av korona på landets overfylte sykehus.

EGNE REGLER: Boris Johnson anklages for å lage egne regler for seg selv gjennom pandemien. Her fra en demonstrasjon utenfor det britiske parlamentet tidligere denne uken. Foto: Tolga Akmen / AFP / NTB

En Twitter-bruker forteller om hvordan hans gravide kone ikke fikk se en lege til tross for at hun hadde store blødninger og var redd for å ha en spontanabort i samme periode som Johnsons vinfester foregikk.

En annen går hard ut mot regjeringen, og hevder de visste de brøt reglene når de følte de var nødt til å gjemme drinkene de kjøpe i kofferter.

INGEN FEST: En demonstrant holder opp et skilt med ordene "dette er ikke en fest" under en protest mor Boris Johnson ved parlamentet tidligere denne uken. Foto: Frank Augstein AP / NTB

Opposisjonspartiet Labour, mener Johnsons tillitsbrudd er såpass alvorlig at Johnson frivillig burde gå av umiddelbart.

Leder for partiet, Keir Starmer, skriver på Twitter at Johnson har forringet statsministerembetet, og at partiet hans, De Konservative, har «sviktet Storbritannia».

This shows just how seriously Boris Johnson has degraded the office of Prime Minister.



The Conservatives have let Britain down.



An apology isn’t the only thing the Prime Minister should be offering the palace today.



Boris Johnson should resign. https://t.co/WRr20loreE — Keir Starmer (@Keir_Starmer) January 14, 2022

Fredag protesterte en stor gruppe mennesker utkledd som Boris Johnson utenfor Downing Street, melder The Guardian.

Der skal gruppen ha sunget «Mitt navn er Boris» og «Dette er en jobbsammenkomst», en angivelig referanse til statsministerens tidligere bortforklaring om hagefestene, før de ble bortvist av politiet.