Skatteetaten tror nordmenn sitter på milliarder i skjulte kryptoverdier

Skatteetaten skjerper nå innsatsen mot skjulte kryptoverdier. De mener at flere hundre tusen nordmenn ikke har rapportert inn kryptovaluta til myndighetene.

– Nye tall viser at det fremdeles er mange som ikke rapporterer kryptovaluta i skattemeldingen. Vi følger derfor opp i 2022 med skjerpet innsats både på veiledning og kontroll, sier divisjonsdirektør Odd Woxholt i Skatteetaten i en pressemelding.

De siste årene har stadig flere nordmenn valgt å investere i kryptovaluta.

I 2020 rapporterte 13.846 personer i Norge inn 951 millioner kroner i inntekter fra kryptovaluta og 7,5 milliarder kroner i kryptovalutaformuer. Det er en økning fra året før, men Skatteetaten mener at de reelle tallene på antall kryptovalutaeiere og -verdier er langt høyere enn det som blir oppgitt.

Milliarder i skjulte kryptoverdier

– Selv om vi prosentvis ser en markant økning, er vi ikke naive. Det er langt flere som ikke rapporterer, enn dem som korrekt rapporterer. Derfor vil vi nå skjerpe innsatsen mot dem som skjuler inntekter og formuer som stammer fra kryptovaluta, sier Woxholt.

Skatteetaten har identifisert mellom 60.000 og 70. 000 eiere av kryptovaluta, men det reelle tallet i Norge anslås å være rundt 300.000 personer. Skatteetaten sier at det er vanskelig å angi verdien av inntekt og formue disse eierne besitter, men at det er rimelig å anta at det er snakk om titalls milliarder kroner.

Dette er altså verdier som ikke beskattes korrekt.

– De fleste ønsker å følge reglene

Skatteetaten har en egen ekspertgruppe som arbeider med kryptovaluta. Gruppen blir nå oppbemannet. Oppgaven blir å øke etterlevelsen blant dem som eier ulike former for kryptoverdier.

– Mye av gapet skyldes trolig at en del kryptoeiere ikke har satt seg godt nok inn i regelverket rundt skatt på kryptovaluta. Vår erfaring er at de fleste ønsker å følge lover og regler, og vi ønsker å hjelpe dem som investerer i krypto til å gjøre det riktig, sier Woxholt.

Han sier at det er den enkeltes ansvar å rapportere om kryptoverdiene sine i skattemeldingen.

– De som ikke oppgir verdier til beskatning, risikerer tilleggsskatt. Grove saker politianmelder vi, sier Woxholt.