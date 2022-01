Fotballryktene: – Mbappés helomvending åpner for Braut Haaland

Kylian Mbappé har lenge gjort det klart at han ønsker seg til Real Madrid, men nå tyder mye på at 23-åringen vil gjøre helomvending og bli værende i PSG. Ifølge Telegraph er angriperen nå i samtaler med PSG om å en ny langtidskontrakt med klubben.

Det kan tyde på at Real Madrid intensiverer jakten på Erling Braut Haaland. Nordmannen sa fredag at han føler seg presset av Dortmund til å ta en avgjørelse rundt sin fotballfremtiden. 21-åringen er sterkt ønsket av Real Madrid, melder The Guardian lørdag.

Fiorentina skal ha akseptert vilkårene i et bud på omlag 620 millioner kroner fra Arsenal på den ettertraktede 21 år gamle serbiske angriperen Dusan Vlahovic. Det melder La Repubblica i Italia.

Arsenals jakt på forsterkninger stopper ikke der. London-klubben skal være i avanserte samtaler med Juventus om å hente den 25 år gamle brasilianske stopperen Arthur Melo, hevder The Telegraph.

Både Bayern München og Barcelona er svært interessert i å sikre seg Chelseas danske stopper Andreas Christensen. 25-åringens kontrakt går ut ved sesongslutt. Overgangsguruen Fabrizio Romano skriver at dansken trolig vil forlate Stamford Bridge til sommeren.

Manchester United har tatt kontakt med Inter Milans trener Simone Inzaghi for å sondere mulighetene for å hente ham som ny trener for klubben til sommeren. Simone Inzaghi har nylig tatt et intensivt engelskkurs og føler seg klar for oppgaven, hevder italienske Corriere Dello Sport.

Southampton har kontaktet Manchester United om mulighetene for å hente den 24 år gamle engelske keeperen Dean Henderson, melder Football Insider.

Newcastle United for kamp fra Watford om å hente Lens' 24 år gamle kantsspiller Ludovic Blas, påstår The Star.

Burnley ønsker å hente den tidligere Newcastle og Liverpool-spissen Andy Carroll. 33-åringen kan fritt skrive under for en ny klubb gratis i januar, melder The Daily Mail.

Tottenham skal være villig til å tilby hele fire spillere i en byttehandel for å sikre seg Wolves' 25 år gamle spanjol Adama Traore, påstår Teamtalk.

Barcelona er villig til å selge sin 21 år gamle amerikanske forsvarsspiller Sergino Dest denne måneden på grunn av klubbens anstrengte økonomi. Både Chelsea og Bayern München vil hente 21-åringen, melder ESPN.