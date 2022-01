Zuccarello i historisk form rundet 150 NHL-mål i grunnspillet og ledet Wild til storseier

Nordmannen scoret to i 7-3-seier.

Når Mats Zuccarello er på isen øker Minnesota Wilds sjanser for å score med 50 prosent. Fredag ble det to mål og en assist i 7-3-seieren over Anaheim Ducks.

Zuccarello scoret sitt mål nummer 150 og 151 i NHLs grunnspill og har elleve mål denne sesongen. Han har i tillegg 306 målgivende pasninger i karrieren. Nordmannen har nå imponerende 99 kamper med to målpoeng (mål eller assist) eller mer og 26 med tre eller mer.

Nordmannen er i rute til å gjøre sin beste NHL-sesong noensinne. Zuccarello står med målpoeng i fem kamper på rad (tre mål og fem målgivende).

NHLs statistikk over forventede mål viser at den øker med 50 prosent for Wild når Zuccarello er på isen sammenlignet med når han ikke spiller.

Wild hadde full kontroll hjemme mot Ducks takket være blant annet nordmannens herjinger. Seieren gjør at Wild har det beste poengsnittet i Western-avdelingen denne sesongen.

Viktig mål

Kevin Fiala scoret kampens første mål. Kort tid etter spilte Kaprizov fri Zuccarello bak målet og nordmannen spilte pucken videre til Ryan Hartman, som scoret. Det var Zuccarellos assist nummer 19 denne sesongen.

Anaheim Ducks kjempet seg tilbake i kampen igjen, men da tok Zuccarello ansvar og satte inn 3-1 i et vakkert angrep.

Kaprizov kriget mot vantet og sendte en skjult pasning tilbake til Zuccarello. Nordmannen fyrte løs på direkten og prikket pucken opp i nettaket.

Målet kom da Anaheim Ducks var inne i en god periode og i ferd med å spille seg inn i kampen igjen. Zuccarello satte en stopper for det.

I tredje periode satte Matt Boldy inn 4-1. Ducks ble tatt skikkelig på senga sekunder senere. Wild vant droppen, Zuccarello stormet fram og satte inn sitt andre for kvelden til 5-1.

Victor Rask la på til 6-1 før Ducks fikk to trøstemål, men Matt Dumba drepte all spenning med 7-3.

Historisk god form

Zuccarello er nå oppe i et målsnitt på 0,39 mål per kamp denne sesongen. Han er dermed i rute til å levere sin beste måljegersesong i NHL-karrieren. I 2015-16-sesongen scoret han 26 mål som New York Yankees-spiller.

Denne sesongen står han med 30 målpoeng på 28 kamper. Det er et poengsnitt han aldri tidligere i karrieren har hatt på en hel sesong.

Neste kamp for Zuccarello og Wild er mot Colorado Avalanche mandag.

