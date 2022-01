Kanadisk provins innfører helseskatt for uvaksinerte

Den kanadiske provinsen Quebec har hatt det høyeste antallet koronadødsfall i Canada. Nå innfører provinsmyndigheter ekstra skatt for dem som velger å ikke la seg vaksinere.

Det kunngjorde provinsleder François Legault på en pressekonferanse tirsdag, melder BBC.

Dermed blir Quebec den første provinsen i Canada som innfører økonomisk straff for uvaksinerte innbyggere.

Provinsen sliter om dagen med høye smittetall, og har gjennom pandemien hatt det høyeste antallet koronadødsfall i landet.

Til tross for at uvaksinerte i Quebec kun utgjør 12,8 prosent, står de får nesten en tredjedel av alle sykehustilfeller, noe som legger press på helsemyndighetene.

I provinshovedstaden Montreal har sykehusene allerede måtte begrense behandlinger og operasjoner av pasienter som ikke er innlagt med korona.

Legault sa på pressekonferansen at det var rettferdig at uvaksinerte betalte et «bidrag» når de velger å avstå fra vaksinen.

– Det er snakk om rettferdigheten overfor 90 prosent av befolkningen som har valgt å ta vaksinen, sa provinslederen.

Det er enda ikke bestemt hvor mye helseskatten skal ligge på, men ifølge Legault vil kostnaden være «betydelig».