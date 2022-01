Straffutmåling for Ghislaine Maxwell i juni

Dommer Alison J. Nathan kunngjorde datoen fredag, til tross for at dommeren venter på å motta et krav fra Maxwells forsvarere om at det må bli gjennomført en ny rettssak. Kravet må formelt rettes innen 19. januar, og dommeren lover svar senest 2. februar.

Maxwells forsvarere varslet tidligere denne måneden at de vil kreve ny rettssak etter at det var kommet fram at et jurymedlem skal ha fortalt resten av juryen at han selv var blitt utsatt for seksuelle overgrep som barn.

Jurymedlemmet hadde i flere intervjuer etter at juryens avgjørelse kom før nyttår, blant annet fortalt at han bidro til å overbevise flere i juryen som var tvilsomme til forklaringene til to av de fire kvinnene som fortalte om angivelige overgrep de ble utsatt for av milliardæren Jeffrey Epstein og vennene hans. Mannen skal ha fortalt til resten av juryen at han ikke selv husker alle detaljene rundt overgrepene han selv ble utsatt for.

60 år gamle Maxwell ble 29. desember kjent skyldig i å ha medvirket til overgrep av flere jenter helt ned i 14-årsalderen. Forholdene skal ha funnet sted mellom 1994 og 2004. Epstein, som lenge var Maxwells partner, tok sitt eget liv i fengsel mens han ventet på sin rettssak. Maxwell kan bli sittende i fengsel livet ut.