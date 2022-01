Generaler frykter borgerkrig etter neste presidentvalg

KEY WEST, FLORIDA (TV 2): Stormingen av den amerikanske kongressen for litt over ett år siden er kanskje et varsel om noe langt mer alvorlig. I hvert fall hvis republikanerne skulle finne på å tape det neste presidentvalget i 2024.

Daværende president Donald Trump brukte mye energi på å forlede velgerne sine med løgnen om at han var valgets egentlige vinner.

Fortsatt tror et flertall av de republikanske velgerne at president Joe Biden tapte valget. Det er en utfordring for amerikanerne. En utfordring som truer hele det amerikanske demokratiet, ifølge den pensjonerte generalmajoren Paul Eaton.

Nå advarer han om at opptøyene og kuppforsøket 6. januar 2021 bare er en mild forsmak på hva amerikanerne har i vente.

OPPTØYER: 6. januar i fjor ble Kongressen stormet. Generaler frykter det kan bli enda verre. Foto: Jose Luis Magana / AP

Borgerkrig

– Jeg frykter at vi er så polariserte i Amerika nå, republikanerne leker med ilden, sier Eaton til TV 2 da vi treffer generalen der han nyter pensjonisttillværelsen på USAs sydligste punkt – Key West i Florida.

– Vi må sørge for at de forstår det, for å minske farene, sier han om republikanerne.

GENERALMAJOR: Paul Eaton (til venstre) deler ut en diplom til en irakisk offiser etter endt utdanning fra Zarqa Military Academy i Jordan. Bildet er fra 2004. Foto: Nader Daoud / AP

– 6. januar var en slags øvelse. De folkene som gjorde dette har lært fra sin inkompetanse, og forstår nok nå hva de kan gjøre bedre.

Eaton er ikke alene. Sammen med to andre pensjonerte generaler advarer han i en kronikk i Washington Post amerikanerne om hva de har i vente hvis republikanerne taper neste valg. Det kan bli borgerkrig, advarer de.

For løgnene om at valget ble stjålet er også utbredt blant USAs militære styrker.

USAs væpnede styrker

– Amerika er forvirra. En veldig stor del av amerikanerne, for det meste republikanere, utfordrer sannheten om president Biden er USAs faktiske president, sier Eaton til TV 2.

TATT I ED: Mange tviler på at Joe Biden faktisk vant valget. Foto: Andrew Harnik / Harnik

– Og hvis mange nok amerikanere tror det, er det all grunn til å tro at både de væpnede styrkene og politistyrkene er infisert med den samme ideen.

Generalen hadde i sin tid hovedansvaret for opplæring og trening av den nye irakiske hæren etter Saddam Husseins fall i 2003. Han vet godt hva en borgerkrig er.

Farlige Trump-tilhengere

– Men, det er jo langt fra sikkert at det er en løgner som blir republikanernes nominerte ved neste valg?

– Jeg er veldig bekymret for at Trump-klikken eller kulten rundt ham vil produsere enten Trump selv eller en Trump-lignende figur som vil utfordre valgresultatet av det neste presidentvalget.

STORMINGEN: Trumps støttespillere har vist at de er villige til å gå langt. Foto: Win McNamee

Generalenes opprop er ment som en påminnelse til amerikanske offiserer om at de ikke har avlagt ed på å forsvare enkeltpersoner med for store maktambisjoner, men den amerikanske grunnloven.

– Eden vi avlegger som militære ledere, er å støtte og forsvare USAs grunnlov mot alle fiender, både eksterne og interne, sier den erfarne generalen.

– Akkurat nå star vi foran en intern fiende og vi ser at militsgrupper utvikles. Det er farlig. Det er en trussel.