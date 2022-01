Legeforeningen i harnisk – truer helseministeren med reseptboikott

Fra 1. januar kan leger få gebyr hvis de skriver ut medisiner på blå resept på feil grunnlag. Legene vil dermed holdes økonomisk ansvarlig.

Formålet er at folketrygden ikke skal påføres unødvendige utgifter. Dette har satt sinnene i kok blant leger over hele landet.

– Helfo har nå sendt ut melding til alle leger om at legene risikerer personlig bøter på opp til 200.000 kroner om de gjør feil med blåresepter. Når det også for mindre feil kan straffes med så mye som 10 til 50.000 kroner, skaper det en frykt, forklarer Nils Kristian Klev, leder for Allmennlegeforeningen.

Skremmer bort leger

Fredag sendte Legeforeningen et skriv til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og retter skarp kritikk mot ordningen som ble initiert av Solberg-regjeringen.

– Vi krever at helseministeren straks setter i verk tiltak for å fjerne denne regelendringen, skriver Anne-Karin Rime, president i Den norske legeforening.

Klem mener konsekvensene kan bli alvorlige.

– Ordningen vil skremme enda flere leger vekk fra fastlegeyrket, stjele verdifull tid fra pasientene og føre til at alle leger vil kvie seg for å skrive ut resepter uten langt mer dokumentasjon, sier Klev.

Tall TV 2 har fått fra Legemiddelindustrien viser at statens utgifter til blåreseptordningen var på 12.2 milliarder kroner i 2020.

Nærmere 3,8 millioner nordmenn benyttet reseptpliktige midler i løpet av 2019, men dette inkluderer alle legemidler og ikke kun de på blå resept.

– Skaper utrygghet

Endringen skaper nå, ifølge Legeforeningen, en utrygghet blant alle leger.

– Det vil helt klart stjele tid fra pasientbehandling da legene i frykt for å gjøre feil må bruke mer tid på å innhente dokumentasjon de mangler, dokumentere alle usikkerheter og tolkninger de har gjort og sjekke ekstra opp mot regelverk, sier Klev.

Klev sier alle kan gjøre feil på jobb og at Allmennelegeforeningen ikke er kjent med at det gjøres så store feil at regelverksendringen er nødvendig.

Konsekvensen nå kan bli at legene vil bruke mye mer tid på å sjekke at alt gjøres rett.

– Fastlegene vil dermed få enda mindre tid til pasientbehandling. Det skrives mange resepter i løpet av en dag og ekstra kontroll vil ta mye tid vekk fra pasientbehandlingen, forklarer Klev.

Under press

Klev mener at også timingen er helt feil.

– Tjenesten står i dag under kraftig press, og flere innbyggere enn noen gang står uten fastlege. Da er det avgjørende at det legges til rette for at legene kan prioritere sine hovedoppgaver som er diagnostikk, behandling og oppfølging, sier han.

Selv om målet med endringen oppgis å spare trygden for unødige utgifter, vil trolig frykten en mulig straff gir gi større kostnader, ifølge kritikerne.

Oppsiktsvekkende tidspunkt

Legeforeningen presiserer i skrivet til helseministeren at den sittende regjeringen gikk til valg på en tillitsreform i offentlig sektor. Innføringen av gebyr som rammer behandleren personlig som følge av sin yrkesutøvelse, står i sterk kontrast til dette.

RASENDE: President i legeforeningen, Anne-Karin Rime, er svært kritisk til den nye bøteordningen og krever den avviklet. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Vi minner om at legen ikke vil få noen personlig eller økonomisk vinning som følge av feil foreskrivning, skriver Rime.

– Ytterligere oppsiktsvekkende er det at regjeringen velger å innføre dette gebyret under den den mest alvorlige situasjonen vi har hatt i den kommunale legetjenesten i nyere tid, den alvorlige krisen i fastlegeordningen, heter det i skrivet.

Legeforeningen har i flere høringsuttalelser uttrykt sterk motstand mot innføringen av overtredelsesgebyr.

Varsler konsekvenser

Nå varsler de konsekvenser dersom det ikke foretas snarlige regelverksendringen. Forening vurderer det som aktuelt å anbefale medlemmene å overlate hele eller deler av refusjonsforvaltningen til Helfo.

Det kan bety at pasienten selv som må søke om dekning av kostnadene, og at staten må ta ansvaret for at søknadene blir behandlet.

Leger kan forskrive legemidler og utstyr på blå resept dersom man lider av en kronisk sykdom/tilstand, for eksempel hvis man har høyt blodtrykk, astma, diabetes eller pollenallergi.

Som regel kan legen forskrive et legemiddel på blå resept direkte, men noen ganger må legen sende søknad til Helfo for individuell refusjon.

– Skal ikke gi ekstrabelastning

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) skriver i en e-post til TV 2 at regjeringen ikke ønsker å øke belastningen på fastleger.

– Innføring av overtredelsesgebyr ble vedtatt av den forrige regjeringen, etter at Riksrevisjonen i 2015 påpekte at det var behov for flere sanksjonsmuligheter mot leger som overtrer blåreseptordningen. Vi er opptatt av at denne ordningen ikke skal gi fastlegene ekstrabelastning, og ser derfor nå på løsninger. Det er vi i dialog med Legeforeningen om, skriver Kjerkol.