Haaland åpner opp om fremtiden: – Klubben legger press på meg. Det er på tide å få gang på ting

Erling Braut Haaland (21) scoret to mål fredag kveld, men etter kampen handlet alt om spissens fremtid. Jærbuen avslører at Borussia Dortmund legger press på ham til å ta en avgjørelse om fremtiden.

Borussia Dortmund 5-1 Freiburg

Fredag kveld scoret Erling Braut Haaland to mål mot Freiburd i en sterk 5-1-seier. Etter kampen ga Haaland et oppsiktsvekkende intervju der han delte åpent om det som skjer rundt hans fremtid i Borussia Dortmund.

– Det siste halvåret har jeg valgt å ikke si en eneste ting av respekt for Dortmund. Jeg har latt alle andre her i verden snakke, men jeg merker at klubben holder på å presse meg til å få gang på ting. Jeg vil egentlig bare spille fotball, men de holder på å presse meg til å avgjøre ting, så det betyr at jeg må få gang på ting, sier Haaland til Viaplay, og fortsetter:

– Som jeg sa, de legger press på meg, men det er ting jeg får godta. Jeg har valgt å ikke si noe av respekt for klubben og av respekt for alle supporterne. Jeg vil ha fullt fokus på fotball, men nå sier det seg selv at ting begynner... Ja, det begynner å komme mye press fra klubben, så da er det vel på tide å få gang på ting.

Haaland sier at klubben vil ha svar på hvor han vil spille de neste sesongene.

– Det er det de vil ha svar på. Det betyr at ting må skje, sier spissen, før han senere i intervjuet legger til:

– Jeg har sagt siden i høst at jeg vil fokusere på fotball. Når andre ting kommer inn i hodet, da blir det vanskelig. Som jeg sa, nå begynner ting å... Nå har de holdt på å mast en god stund, så nå må vi vel få gang på ting.

– I en ideell verden, når har du lyst å gi svar til klubben?

– Ikke nå i alle fall. Nå er vi inne i en periode med tøffe kamper og jeg har bare lyst å spille kamper, men det kan jeg ikke gjøre nå.

Fortsatte superrekke - kom med stikk til tysk presse

Før fredagens storkamp i Bundesliga hadde ikke Erling Braut Haaland scoret på to kamper. Det førte til at Borussia Dortmund-trener Marco Rose ble spurt om «måltørken» til den norske landslagsspissen før kampen.

– Det plager selvfølgelig Erling. Han definerer jo seg selv gjennom målene sine. Sånt skjer stadig vekk, men det vil bare motivere ham til å score neste gang. Nå må han fortsette å være sitt rolige jeg, og ikke bli overivrig, sa Rose, og forsikret:

– Erling vil alltid ønske å score mål, og han kommer til å gjøre det igjen.

Det fikk treneren rett i, for mot Freiburg var Haaland igjen tilbake på scoringslisten. 21-åringen satte inn Dortmunds tredje like før pause. Kvarteret før full tid sørget spissen for 4-1 med en avslutning mellom beina på keeper.

– Jeg gikk to kamper uten å score. Tidenes måltørke, ifølge noen. Jeg tror det bare er bra når folk sier sånt. Det sier bare hvordan det har blitt. Nå har det gått cirka 25 minutt siden jeg sist scoret mål, så nå må jeg i gang igjen, sier Haaland og kommer med et stikk til tysk media.

Med scoringene fortsatte Haaland en utrolig rekke. Spissen har scoret i samtlige hjemmekamper han har spilt for Dortmund denne sesongen. På sju kamper på Signal Iduna Park har jærbuen scoret hele 13 ganger.

Haalands mål på hjemmebane 14. august 2021: To mål og tre assist mot Eintracht Frankfurt 27. august 2021: Ett mål mot Hoffenheim 19. september 2021: To mål mot Union Berlin 16. oktober 2021: To mål mot Mainz 4. desember 2021: Ett mål mot Bayern München 7. desember 2021: To mål mot Besiktas 15. desember 2021: To mål mot Greuther Fürth 14. januar 2022: To mål mot Freiburg

Back-dobbel, så Haaland-dobbel

Før Haalands 3-0-mål vant Jude Bellingham ballen høyt i banen og sendte den norske målmaskinen gjennom på høyre. Et touch opp i motsatt kne førte til at Haaland på halvspretten kunne sette inn hjemmelagets tredje for kvelden.

Før 4-1-scoringen var det Mahmoud Dahoud som spilte Haaland gjennom. Spissen sprang fra alt og alle og satte ballen i mål iskaldt mellom beina på keeper fra skrått hold.

Haaland har nå 15 mål på 13 kamper i Bundesliga denne sesongen. Robert Lewandowski er toppscorer med 20 mål på 18 kamper.

ØYEBLIKKET: Her setter Erling Braut Haaland inn Dortmunds tredje scoring mot Freiburg fredag kveld. Foto: LEON KUEGELER

Før Haalands forløsende scoringer hadde en mindre sannsynlig målscorer sørget for at Dortmund ledet med to mål.

Den belgiske backen Thomas Meunier steg først til værs og headet inn 1-0 i det 14. minuttet, før den offensive fforsvarsspilleren doblet ledelsen kvarteret senere.

Freiburg reduserte etter timen ved Ermedin Demirovic, men da Haaland satte inn hans andre og Dortmunds fjerde var spenningen over. Dahoud bøyde ballen i vinkelen til 5-1 i det 86. minuttet.

Dortmund har nå ti poengs luke ned til Freiburg på Bundesliga-tabellen. Haalands lag er nummer to i den tyske toppdivisjonen, tre poeng bak ligaleder Bayern München, som har en kamp til gode.