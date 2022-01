Fikk streng beskjed av kabinansatte om å dekke seg til

Da den tidligere Miss Universe-deltakeren og skuespiller Olivia Culpo (29) skulle fly til Cabo San Lucas i Mexico sammen med familien, skjedde det noe som fikk familien til å reagere.

Mente hun var upassende kledd

På flyplassen fikk 29-åringen beskjed av de kabinansatte om at hun måtte dekke seg til, før hun gikk om bord på flyet.

Det var søsteren hennes Aurora Culpo som fortalte om hendelsen på Instagram.

Ifølge henne ble Aurora henvist til gaten på flyplassen, der hun fikk beskjed om å ta på seg en bluse, hvis ikke så risikerte hun å bli nektet adgang til flyet.

I videoen Aurora delte, ser man at den tidligerre Miss Universe-deltakeren har på seg en svart shorts og sports-BH med en cardigan over.

Ble behandlet ulikt

Page Six, som først omtalte hendelsen, har ikke fått en kommentar fra American Airlines.

I flyselskapets regler for bekledning står det at de krever at passasjerene kler seg passende, og at bare føtter og støtende klær ikke er tillatt.

På Instagram fortellere Aurora at hun ikke synes søsterens klær var verken upassende eller støtende. Hun reagerer også på at en annen kvinne i omtrent samme antrekk, ikke får den samme beskjeden.

– Det er rart, sier den andre kvinnen i videoen, da Aurora forteller henne at søsteren fikk beskjed om å dekke seg til.

– Akkurat sånn Jack fra Titanic døde

Olivia Culpo selv, tok det hele med ro, og delte søsterens video på Instagram.

– Overlat det til Aurora å lage en scene. Gjem meg, skrev hun.

Det hele endte med at den tidligere Miss Universe-deltakeren måtte låne kjærestens hettegenser, som ble sittende i t-skjorte hele flyturen.

– Når du fryser, men dama de kledde seg upassende. Forresten, så var det akkurat sånn Jack fra Titanic døde, skriver hun over et bilde av han på Instagram.

Olivia Culpo er kjæreste med den amerikanske fotballspilleren Christian McCaffrey (25). De to har vært et par i litt over to år.