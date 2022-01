Arsenal vil utsette London-derby

Arsena vil utsette helgens kamp mot Tottenham. Det bekrefter klubben i en pressemelding fredag kveld.

– Vi har motvillig tatt denne beslutningen da vi har mange spiller utilgjengelige som et resultat av koronasykdom, skader og spillere som er vekke med landslagene deres i Afrikamesterskapet. Vi vil gi dere mer informasjon så fort vi har det tilgjengelig, står det på klubbens hjemmeside.

TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley tror kampen blir utsatt. Det kan bety trøbbel for Tottenham.

– Spurs blir da fire kamper bak topp fire og West Ham. De begynner å gå tom for datoer å spille kampene på. Det er ikke ideelt at de da vil få en periode med mange kamper på kort tid, sier Morley.

The Daily Mail skrev først at Arsenal har bedt Premier League om utsettelse av søndagens lokaloppgjør mot erkerivalen Tottenham. En avgjørelse er ventet lørdag, skriver avisen.

I går ble det kjent at Martin Ødegaard er smittet. Reglene sier at man må stille til kamp om man har 12 utespillere tilgjengelig. Thomas Partey og Mohamed Elneny er i Afrikamesterskapet, mens Emile Smith Rowe, Sead Kolasinac, Takehiro Tomiyasu har slitt med skader den siste tiden. Granit Xhaka ble utvist mot Liverpool i ligacupen torsdag og må stå over to kamper med karantene, mens Cedric Soares ble skadet og måtte byttes ut.

Ifølge Daily Mail skal Tottenham være sinte på Arsenal for forespørselen som kommer under 48 timer før kampstart.



Blir kampen spilt, sendes den på TV 2 Play og Premium søndag kl. 17.30.