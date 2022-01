Mann ble tilkjent 1,2 millioner i mobbesak – nå frikjennes kommunen

Det var for to år siden at mannen saksøkte kommunen fordi han mente at de ikke hadde satt inn gode nok tiltak for å håndtere mobbingen han ble utsatt for gjennom barne- og ungdomsskolen, skriver Fædrelandsvennen.

Mannen har psykiske lidelser som følge av mobbingen, og i retten kom det fram at han nå har en varig medisinsk invaliditet på 30,2 prosent.

I Agder tingrett ble kommunen i fjor dømt til å betale 1,2 millioner kroner i erstatning til mannen, men denne uken kom Agder lagmannsrett fram til at kommunen skal frifinnes.



Mannen har også hatt andre utfordringer i barndommen enn problemene på skolen, og flertallet i lagmannsretten mener at det ikke er sannsynliggjort at han har psykiske problemer som skyldes mobbingen.