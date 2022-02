Ladbare hybrider har lenge vært et populært alternativ for mange bilkjøpere. Årsaken til dette er ofte et bruksmønster som stemmer dårlig med rekkevidde og lademuligheter for dagens elbiler – og ikke minst bilkjøpere som ennå rett og slett ikke er modne for overgang til ren elbil.

På det meste har ladbare hybrider hatt en markedsandel i området 20- 30 prosent. Ladbar hybrid har vært en slags «nullutslipp light» - utslippsfri kjøring i nærområder og byer, og svært hyggelig drivstoff-forbruk for den som er flink til å lade.

En ekstra fordel for mange har også vært fraværet av rekkeviddeangst. På langturer kjører man som en vanlig fossil bil, og trenger bare å fylle bensin eller diesel når bilen trenger mer energi.

Fra årsskiftet kom det nye og vesentlig strengere avgiftsbestemmelser for ladbare hybrider. Mest dramatiske endring var at kravet til elektrisk rekkevidde økte til 100 kilometer, noe bare et par modeller hittil klarer å møte. Resultatet er til dels store prisøkninger på grunn av mye høyere avgift.

Bare noen få rimelige modeller kom fra denne endringen uten avgiftsbelastning og uten prisøkninger. For veldig mange modeller, og spesielt store og dyre biler, har avgiftsomleggingen gitt påslag på opptil 80.000 – 90.000 kroner, ifølge avgiftskalkulatoren til BilNytt.no.

BMW har lenge vært store på ladbar hybrid, men har fått til dels kraftige avgifts- og prisøkninger som følge av endringene fra siste årsskifte.

Også for Volvo er det snakk om betydelige avgiftsøkninger for de ladbare hybridene, som denne XC90 (2019-modell). Foto: Frank Williksen

Ladbare - og M-modeller

– Vil dette bety endringer i modellutvalget - eller har kundene de samme modellene å velge blant i tiden som kommer?

– Konkurransesituasjonen til de ladbare hybridene har naturlig nok blitt skjerpet etter avgiftsøkningen, bekrefter kommunikasjonsdirektør Marius Tegneby i BMW Group Norge.

– For BMWs del har vi med lanseringen av elektriske iX og i4 også endret mer av den interne konkurransen mellom våre egne modeller. Til sammen slår det ut på litt ulike måter. Eksempelvis utfyller iX og X5 xDrive hverandre veldig godt, selv om volumet naturlig nok vil ligge på iX. Vi ønsker i størst mulig grad å tilby en rekke BMW-modeller her til lands, men vi kan ikke lukke øynene for endringene frem mot 2025. I stor grad vil vi stå igjen med ladbare BMW-er, i form av elektriske eller ladbare hybrider og BMW M-modeller. På noen modeller er det naturlig å tilby et utvalg bensin- og dieselmotorer en periode til, sier Tegneby.

NAF: 2022 blir det siste året uten avgifter på elbil

X1 også som elbil

– Tror du prisutviklingen vil føre til endringer i kundenes valg av drivlinjer, eller vil ladbare hybrider fortsette å stå for en ganske høy andel av BMWs nybilsalg i Norge?

– Modellutvalget må også sees i sammenheng med modellsyklusen. Når vi lanserer en ny generasjon 2-serie Active Tourer ladbar hybrid til sommeren, blir det en modell med opptil 80 kilometer elektrisk rekkevidde. Dermed vil den også få et helt annet avgiftsgrunnlag enn hva den utgående generasjonen - 225xe - har.

Vi lanserer også en helt ny generasjon BMW X1 i år, da både som ladbar hybrid og elektrisk (iX1). Her forventer vi, naturlig nok, også et klart større volum på den elektriske modellen.

For Land Rovers nye Defender blir avgiftspåslaget på opptil 87.541 kroner.

Noe som passer de fleste

– Hvor stor venter dere at andelen ladbare hybrider blir av BMWs nybilsalg i år?

– Vi deler ikke detaljer om vår fordeling mellom ulike drivlinjer, men med tanke på at vi gjennom 2022 vil by på elektriske modeller som iX1, iX3, iX, i3, i4 og i7, så vil andelen av elektriske biler bli større enn noen gang. Den andre delen vil da i stor grad være våre eksisterende og kommende ladbare hybrider, krydret med et sett BMW M-biler på toppen.

– Så her blir det fortsatt noe som vil passe for de aller fleste?

– Ja, oppsummert så er ikke dette en «enten eller»-tilnærming fra vår side. Vi er opptatt av at våre kunder velger en bil og en drivlinje som harmonerer med deres bruksmønster. Samtidig påvirkes dette av faktorer som usikkerheten rundt hva endelig løsning på mva på elbiler blir i tiden fremover – og ikke minst når dette presenteres.

– Mange av bilene som vil bli bestilt i 2022 vil bli levert i 2023, og da ønsker både vi og kundene en forutsigbarhet rundt avgiftsbildet – både for ladbare hybrider og elektriske biler, slutter Marius Tegneby.

Her er den økte avgiften fra 1. januar 2022 for noen av BMWs ladbare hybrider ifølge avgiftskalkulatoren til BilNytt.no:

BMW 330e xDrive Touring: 66.331,-

BMW 330e xDrive: 44.541,-

BMW 530e xDrive: 68.067,-

BMW 530e xDrive Touring: 73.507,-

Audi slipper tillegg for lille A3 - men atskillig verre er det for Q8, der avgiftstillegget blir kr. 85.561,-.

Mange blir mye dyrere

Også for andre store leverandører av ladbare hybrider med bredt modellutvalg – som Audi, Mercedes og Volvo har avgiftspåslagene vært kraftige. Her er noen eksempler:

Mercedes-Benz E-Klasse fra 23.089,- til 82.208,-

Mercedes-Benz GLC fra 24.117,- til 68.009,-

Mercedes-Benz GLE fra 25.313,- til 53.192,-

Mercedes-Benz GLS 29.255,-

Audi Q3 fra 37.537,- til 45.668,-

Audi Q5 fra 70.348,- til 71.138,-

Audi Q7 kr. 87.040,-

Audi Q8 kr. 85.561,-

Audi A6 Avant kr. 67.989,-

Audi A7 fra 66.090 til 66.864,-

Audi A8 fra 83.120 til 83.693,-

Volvo S60 fra 71.099,- til 73.843,-

Volvo V60 fra 72.147,- til 75.101,-

Volvo V90 fra 71.660,- til 72.432,-

Volvo XC60 fra 74.961,- til 79.002,-

Volvo XC90 83.675,-

LandRover Defender opp til 87.541,-

Porsche Cayenne kr. 78.576,-

Porsche Panamera fra 80.232,- til 90.983,-

Hos Mitsubishi er man forberedt på færre solgte Eclikpse Cross, etter et avgiftspåslag på drøyt 65.000 kroner. Foto: Frank Williksen

Færre Eclipse Cross

Felles for disse er at de har flere modeller å støtte seg på. Verre er det eksempelvis for Mitsubishi, der Eclipse Cross for tiden er den eneste rene personbilmodell. Den fikk et avgiftspåslag fra nyttår på kr. 65.455,-, og får dermed en pris på kr. 515.300,-. Dette vil påvirke konkurransekraften sterkt, noe også PR- og markedsdirektør Hans Petter Aalmo bekrefter overfor Broom:

– Ja, det er ikke tvil om at volumet for denne modellen blir lavere enn hittil, det vet både du og jeg, sier han.

– Skal modellen fortsatt selges her i landet?

– Ja, vi skal fortsatt selge Mitsubishi Eclipse Cross i Norge, men vi har brukt slutten av fjoråret til å justere ned lageret av disse bilene til et nivå som vi nå opplever som komfortabelt i tiden fremover, sier Aalmo.

Dette kan få elbil-salget til å gå kraftig ned

