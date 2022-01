Blir far for første gang

På Instagram deler operasanger Emil Solli-Tangen (31) bilde av seg selv, kjæresten og hunden deres. På neste bilde deler han ultralydbilde, og har skrevet: «3+1 = 4».

BLIR FORELDRE: Emil Solli-Tangen og kjæresten blir foreldre. Foto: Skjermdump

Gleder seg veldig

– Det føles stort. Vi er veldig spente og gleder oss veldig masse til å møte barnet vårt, forteller Tangen til God kveld Norge.

Barnet er ventet å komme til verden i starten av juni.

– Så vi går en veldig fin sommer i møte med barneskrik, bleieskift og kos, forteller han videre.

Paret har ingen barn sammen fra før av.

– Veldig vanskelig å svare på hvordan det blir, men at det blir fint, uansett hva, det er vi helt sikre på, sier han videre.

Kjent navn i operamiljøet

TERMIN: Paret har termin i starten av juni. Foto: Skjermdump

31-åringen fra Porsgrunn er har lenge vært et kjent navn i operamiljøet. Som 19-åring ble han tatt opp ved bachelorprogrammet for utøvende sangere ved Barratt Due musikkinstitutt i Oslo. To år senere ble han tatt opp til Statens operahøgskole i Oslo, som en av de yngste søkerne gjennom tidene.

Han har også deltatt i Melodi Grand Prix to ganger, sist med broren Didrik Solli-Tangen (33) i 2020, med sangen «Out of Air».

31-åringen har også vært med i NRK-programmet «Stjernekamp», og TV 2-programmet «Kompani Lauritzen».

– Nå jobber jeg med en turne som starter på Vestlandet i mars, og så er det utgivelse av ny musikk på trappene. Det gledes, forteller Solli-Tangen.