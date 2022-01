Hevder United-spiller stormet ut av trening

Den vanligvis velinformerte YouTube-duoen Webby & O'Neill sier på sin kanal at United-keeperen skal ha blitt rasende under en treningsøkt.

Henderson skal angivelig ha blitt lovet å stå kampen mot Aston Villa i FA-cupen av manager Ralf Rangnick. Slik gikk det ikke, og da kokte det over for keeperen.

– På mandag ble vi fortalt at Dean Henderson stormet ut av trening etter at han fikk beskjed om at han ikke fikk spille mot Aston Villa, avslører de på sin YouTube-kanal, og legger til:

– Vi ville ikke si noe da, vi ønsket å få det bekreftet fra en annen kilde, og det fikk vi. Henderson fikk beskjed om at han ikke skulle spille enda han hadde forberedt seg på å spille hele uken.

Rangnick: – Jeg forstår ønsket hans

Keeperen har kun spilt to kamper for United denne sesongen og har ytret sitt ønske om å forlate klubben i januar for å få spilletid.

På fredagens pressekonferanse fikk Rangnick spørsmål om keeperens fremtid på Old Trafford.

– Jeg fortalte ham at jeg ønsker at han skal bli fordi han er en fantastisk keeper. På trening i går hadde han noen fantastiske redninger. Jeg ønsker veldig å ha ham her som en av tre topp keepere vi har, sier Rangnick.

VIL BEHOLDE HENDERSON: Ralf Rangnick ønsker at Dean Henderson skal bli værende på Old Trafford. Foto: Andrew Yates

Tyskeren, som leder United ut sesongen før han går inn i en konsulentrolle, sier også at han skjønner frustrasjonen til Henderson.

– Jeg forstår inderlig godt at han ønsker å spille fordi han er i en alder der man som keeper bør spille fast. På den andre siden er han i en klubb som er med i tre turneringer, og derfor trenger vi de to og tre keeperne vi har akkurat nå, sier manageren, og legger til:

– Jeg fortalte ham at jeg forstår hans ønske om å spille fast som nummer én et annet sted i Premier League.

