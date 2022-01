Sandra (24) ble nektet erstatning – fikk medhold i retten

I februar i fjor fortalte TV 2 om Sandra Myrskog Kronberg (24) som fikk varige mén i førstegangstjenesten.

På en velferdstur til slalåmbakken, i regi av Kystvakten våren 2019, falt hun stygt og brakk nakken og lårhalsen.

Ulykken førte til at Kronberg ble lam, og legene var lenge usikre på om hun ville kunne gå igjen. De påfølgende månedene brukte 24-åringen på rehabilitering på CATO-senteret og Sunnaas sykehus.

Fikk medhold

Fortsatt sliter hun med senvirkninger av skadene. Kronberg har redusert funksjon i hendene og er avhengig av krykker. Ved lengre avstander må hun benytte rullestol.

BRAKK NAKKEN: Fallet i slalåmbakken førte til at Kronberg brakk både nakken og lårhalsen. Foto: Privat

Likevel mener Statens pensjonskasse (SPK) at hun ikke har krav på erstatning etter yrkesskadeforsikringen.

Grunnen er at de mener hun ikke var i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden da skaden skjedde – som er et krav som må innfris for at man skal ha rett til erstatning.

Forrige fredag ble dommen avsagt i Oslo tingrett. Tingretten ga Kronberg medhold i saken, og konkluderte med at hun har krav på erstatning.

– Jeg ble sykt overrasket og glad. Det er veldig bra at retten så tydelig slår fast at jeg har krav på yrkesskadeforsikring, sier Kronberg til TV 2.

Håper på punktum

Selv om hun trener hver dag har hun hatt lite progresjon det siste året. Skaden har redusert livskvaliteten hennes, og begrenset mulighetene for videre studier og arbeid senere i livet.

At hun fikk medhold i retten er derfor avgjørende for fremtiden hennes.

– Økonomisk har det veldig mye å si for fremtiden min. Og så er det godt å vite at systemet funker.

Men selv om 24-åringen fikk svært gode nyheter inn i helgen, frykter hun at den snart tre år lange kampen ikke er over enda. Dommen er nemlig ikke rettskraftig før om en måned, dersom SPK ikke anker.

– Jeg håper det er punktum nå og at det ikke blir mer styr. Men hvis det skulle bli det, så kommer vi til å kjempe til siste slutt uansett, sier Kronberg.

PÅ JOBB: Kronberg drømte om en karriere videre i Forsvaret. Slik ble det ikke. Foto: Jakob Østheim / Forsvaret

– Voldsm betydning

Advokat i Djerv Advokatfirma, Espen Henrik Johansen, har bistått Kronberg i retten. Han er glad Oslo tingrett konkluderte med at Kronberg er dekket av yrkesskadeforsikringsloven.

– Det gir henne den dekningen vi har hele tiden har ment hun har hatt krav på. En slik dom vil ha voldsom betydning for hennes livskvalitet. Hun er svært lettet over å ha vunnet frem, men det er vanskelig å slå seg til ro før vi vet sluttresultatet.

HAR TROEN: Advokat Espen Henrik Johansen i Djerv Advokatfirma bistår Kronberg. Han har troen på at tingrettsdommen blir slutten på den snart tre år lange kampen. Foto: Djerv Advokatfirma / Fotograf Sturlason

Statens pensjonskasse har en måneds ankefrist, og kan fortsatt velge å anke saken frem til 14. februar.

– Statens pensjonskasse har kjempet med nebb og klør mot at Kronberg skulle få dekning etter yrkesskadeforsikringsloven. Når man leser tingrettens faktiske og rettslige begrunnelse, har vi et reelt håp om at SPK aksepterer tingrettens grundige dom, sier Johansen.

Advokaten peker på en lovendring som er under utredning, som vil sørge for at ikke andre førstegangstjenende vil måtte gå gjennom det samme som Kronberg.

– Det er håp om at et lovendringsforslag, som er under utredning, vil bli vedtatt, slik at alle vernepliktige vil være forsikringsmessig dekket under aktiviteter organisert eller tilrettelagt av forsvaret, sier advokat Johansen.

Statens pensjonskasse hadde ikke anledning til å besvare TV 2s henvendelse angående saken.

– Vi har nettopp mottatt dommen og trenger litt tid til å gå gjennom den sammen med regjeringsadvokaten, sier Rune Huse Kristoffersen, juridisk direktør i Statens pensjonskasse.