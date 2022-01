På eksklusiv legende-liste ett år etter skaden: – Fysiologisk «wonderkid»

NATT OG DAG: Hadde du for et år siden fortalt krykkegående Aleksander Aamodt Kilde om hvilken fysiske transformasjon han skulle gjennomgå det kommende året, hadde han bare begynt å le. Foto: Privat / Torstein Bøe/NTB

29-åringen fra Bærum har nettopp lagt bak seg en gnistrende helg i de sveitsiske alper: Annenplass i Super-G torsdag, før han vant det legendariske utforrennet i Wengen fredag.

Med det slo Kilde seg inn på en eksklusiv liste. Alpintlegendene Lasse Kjus (1999) og Aksel Lund Svindal (2016) er de to eneste nordmennene som tidligere har vunnet i Wengen.

Lørdag ble han nummer sju i det andre utforrennet. Han manglet litt «juice» i beina, forklarte han.

– Men det har vært en fantastisk helg, og en helt fantastisk sesong, sier Kilde til TV 2.

– Jeg hadde begynt å le

– Hvis jeg ser tilbake et år, da.. 16. januar er det ett år siden jeg falt og røk korsbåndet. Det må jeg tenke litt på.. Hadde noen sagt for et år siden at jeg skulle klare det jeg har klart nå, så hadde jeg bare begynt å le, fortsetter han og smiler.

– Kjenner du at du blir rørt?

Kilde tenker seg om.

– Ja, eller kanskje ikke rørt. Men jeg kjenner det er helt sprøtt å stå her. Det hadde jeg aldri trodd.

Skaden han pådro seg i Østerrike for et år siden har normalt sett en rehabiliteringstid på 8-9 måneder. Det tar gjerne ett år før kneet fungerer som normalt.

Men Kilde har altså i løpet av det samme tidsrommet allerede rukket å innkassere fem seire i verdenscupen.

– Det har vært en lang prosess, og mye arbeid. Mye kjedelig arbeid, usikkerhet.. Mye tålmodighet. Det er de tingene som har ligget i bunn, og så har jeg også hatt mye god støtte fra folk rundt meg. Det har vært god stemning, noe som igjen har ført til at jeg kom så raskt tilbake.

GUTTEDRØM: Aleksander Aamodt Kilde fortsatte drømmecomebacket etter skaden med seier i den legendariske utforløypa i Wengen på fredag. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

– Ingenting som smaker bedre

Landslagslege Marc Strauss har fulgt opptreningen tett siden skaden inntraff på trening i Hinterreit for et år siden.

– Aleksander er helt rå. Han er en fysiologisk wonderkid. Også er han en vinnertype. Det betyr mye i det gamet her. Ekstremt dedikert, forklarer Strauss.

– Det handler bare om å ikke gi seg. Man kan ha down-perioder i livet, men når man kommer seg opp igjen, så er det ingenting som smaker bedre, utfyller Kilde.

– Det har vært sinnsylt mye kult som har skjedd det året her, og mye gøy som kommer i tiden framover også, avrunder Kilde - vel vitende om at OL lurer like rundt hjørnet.

Den sagnomsuste utforløypa i Kitzbühel førstkommende helg blir Kildes siste renn før avreise til Beijing.