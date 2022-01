Regjeringen ber produksjonene om å skjerpe rutinene sine

For et år siden kunne TV 2 fortelle at en betydelig andel av deltakerne i de populære realityseriene «Paradise Hotel» og «Ex on the Beach» var straffedømt før deltakelsen.

Produksjonsselskapene bak de to TV-suksessene, Nordic Entertainment Group (Nent) og Discovery, fortalte begge at de gjentatte ganger i castingprosessen spør om deltakerne har vært i kontakt med politiet.

De har imidlertid ikke mulighet til å be om straffeattest, slik man har for eksempel i Sverige. Dermed er systemet tillitsbasert.

«Paradise»-vinner dømt

Problemstillingen ble aktualisert da «Paradise Hotel»-vinner Markus Grønberg (23) i forrige uke ble dømt til fire år og fem måneders fengsel for voldtekt – en dom han har anket.

DØMT: «Paradise Hotel» måtte klippes om da produksjonen ble kjent med at Markus Grønberg (23) hadde holdt en voldtektssiktelse skjult for dem. Foto: Viaplay

Grønberg var siktet for voldtekten da han meldte seg på programmet, men holdt det skjult for Nent. Dermed ble han, etter det TV 2 forstår, fratatt pengepremien.

Nent, Discovery og TV 2 har flere ganger tidligere uttrykt at de ønsker seg et lovverk som åpner for å sjekke straffeattest for personer som er aktuelle for å være med i et TV-program der de vil få mye oppmerksomhet.

TV 2 har spurt Kulturdepartementet om de, i motsetning til den forrige regjeringen, vil vurdere å se på lovverket.

TOK AFFÆRE: Nent har fått kritikk for ikke å trekke sesongen der Markus Grønberg (23) vant «Paradise Hotel», før han ble dømt. De har imidlertid fratatt ham pengepremien. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Det blir ikke aktuelt, svarer statssekretær Gry Haugsbakken (Ap), som ikke har anledning til å stille til intervju. I en e-post skriver hun:

«Fjernsynsmarkedet er globalt, og det er trolig mye å hente på å et internasjonalt samarbeid om best practice og rutiner for casting.»

«Når det gjelder produksjoner med og for voksne deltakere må kringkasterne og produksjonsselskapene selv skjerpe rutinene for casting.»

Regjeringen: Deres eget ansvar

TV 2 har videre spurt hvordan Haugsbakken mener at et internasjonalt samarbeid skal fungere. Statssekretæren har også fått spørsmål om på hvilken måte produksjonsselskapene kan skjerpe rutinene sine.

«Vi vil ikke endre loven for at TV-produksjoner skal få bredere fullmakter til å hente inn vandelsattester for realityprogram for og med voksne. Det er produksjonsselskapenes eget ansvar å finne løsninger som gir trygge rammer rundt sine produksjoner», svarer Haugsbakken.

I dag kan det kreves vandelsattest for ansatte i produksjoner som har regelmessig kontakt med mindreårige. I Norge er det kun NRK Super som har denne muligheten.

Ingen fra Nent ønsker å kommentere uttalelsene fra Kulturdepartementet. Discovery har ikke besvart TV 2s henvendelse om uttalelsene.