– Føler meg mer utrygg uten fastlege

Da Geir Nævdal skulle bestille time hos fastlegen i august i fjor fikk han seg en skikkelig overraskelse.

– Fastlegen antydet ingenting om slutte, nærmere tvert imot fordi jeg ble bedt om å komme tilbake og ta en blodprøve på høsten. Men da jeg ringte for å få timen jeg hadde behov for, var fastlegen borte, uten forvarsel, forteller Nævdal.

På telefonsvareren til fastlegen fikk 57-åringen vite at hun ikke lenger var fastlege.

– Jeg ble informert om at jeg kunne ta kontakt med legevakten, men på legevakten sa de at dette «problemet» ikke hastet så mye at jeg ikke trengte å komme inn der, forklarer Nævdal.

– Urovekkende

Fastlegeundersøkelsen i regi av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin som viser konsekvensene av å stå uten fastlege over tid, er ukjent for Nævdal da TV 2 møter ham.

BEKYMRET: Geir Nævdal leser sammendraget av undersøkelsen som fastlår viktigheten av å ha samme fastlege over tid. Foto: Kåre Breivik / TV 2

– Det er jo litt urovekkende når en ser tallene fra undersøkelsen, at det å ha fastlege faktisk betyr mer enn en kan tro på forhånd. Situasjonen uten fastlege føles mer utrygg, konstaterer Nævdal.

FASTLEGESTUDIE: Jo flere år med fastlege, desto færre legevaktbesøk og sykehusinnleggelser samt lavere dødelighet, sammenlignet med personer som har samme lege i under etter år. Foto: Grafikk / TV 2

Forsøker å finne fastlege

Nævdal forteller at han i et par måneder i høst sto uten noe lege. Så fikk han vikar i to måneder.

– Nå ser jeg at på HelseNorge sine sider at det er ny vikar som skal være tilgjengelig for meg fra januar til april. Dette er jo ikke tilfredsstillende, så nå står på venteliste hos en annen fastlege.

– Hvis du blir uten fastlege, hva da?

– Da må jeg finne meg andre måter å få legetjenester på. Private legetjenester er et alternativ, som jeg vurderte i høst.

– Hva tenker du om fremtiden?

– Jeg har ikke noe håp om å få fastlege før om ett til to år, kanskje. Jeg står på venteliste, og har rykket opp noen plasser siden sist, men tør ikke gjette på hvor lenge jeg må stå på listen før jeg får plass.

Nævdal hadde samme fastlege i 15 år.

– Fordelen med en fastlege er jo at denne kjenner deg godt og slipper å bruke tid på å sette seg inn i din historie og lese seg opp i journaler og epikriser. Skal legen skrive ut noen medisiner så kan fastlegen vite om det er noen andre sykdommer en må ta hensyn til. En ny lege må jo begynne å lese i journalene og det er ikke lett i en travel hverdag hvor det er satt av 15-20 minutter til konsultasjon.

BETALER SKATT: Fastlege er en lovfestet rett. – Som skattebetaler betaler jo jeg like mye inn til fellesskapet som de som har fastlege, men uten å få fastlege. Foto: Kåre Breivik / TV 2

57-åringen mener terskelen for å oppsøke vikarlege eller legevakt kan bli høy og at det er mer betryggende å gå til en fastlege som kjenner pasienten godt.

Betaler skatt

Nævdal sier fastlegeordningen er en lovfestet rett og har et klar budskap til ansvarlige politikere:

– Som skattebetaler betaler jo jeg like mye inn til fellesskapet som de som har fastlege, og jeg får jo ikke noe fradrag i skatten fordi at jeg ikke får den tjenesten som de andre får, forklarer Nævdal.

Han har forsøkt å finne ut hvordan og hvor han kan klage på dette, men har gitt opp.

– Det er jo veldig synd at fastlegeordningen ser ut til å bryte litt sammen og bekymringsfullt når en ser hvor betydningsfullt det er å ha samme fastlege over tid, avslutter Nævdal.