Sju personer involvert i bilulykke

To barn kjøres til legevakt for sjekk etter en bilulykke på Skullerud i Oslo.

Klokken 16.25 meldte politiet i Oslo først om et trafikkuhell mellom flere kjøretøy.

Ulykken skjedde på E6 ved Skulleruddumpa i Oslo.

– To biler og sju personer involvert. To av disse er barn og kjøres til legevakt for sjekk, skriver politiet i Oslo.

En voksen person kjøres til sykehus med mistanke om nakkeskade, men ingen fremstår alvorlig skadd etter ulykken.

Klokken 17.10 melder Vegtrafikksentralen øst om at E6 er åpen for trafikk i alle filer igjen.