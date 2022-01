På Twitter skriver Stoltenberg at han fordømmer cyberangrepet mot Ukraina kraftig. NATO har jobbet tett med Ukraina i flere år for å hjelpe landet med å gjøre cyberforsvaret mer motstandsdyktig.

Ifølge en melding fra ukrainske myndigheter viser foreløpige data at angrepet ble utført av Russland.

– NATOS cyber-eksperter i Brussel har utvekslet informasjon om angrepet med sine ukrainske kolleger, og allierte eksperter som er i landet hjelper de ukrainske myndighetene, skriver Stoltenberg i en uttalelse.

Ny NATO-avtale

Stoltenberg offentliggjør at NATO og Ukraina om få dager skal underskrive en avtale om tettere samarbeid mot cyberangrep, hvor Ukraina får tilgang til NATOs egne forsvarssystemer mot denne type angrep.

– NATOS sterke støtte for Ukraina, politisk og praktisk, vil fortsette, understreker Stoltenberg.

Angrepet skjer i etterkant av flere dager med internasjonale samtaler om den spente situasjonen mellom Ukraina og Russland.

Angrepet skjer i etterkant av flere dager med internasjonale samtaler om den spente situasjonen mellom Ukraina og Russland.

Onsdag ledet Stoltenberg det første NATO-Russland-rådet i Brussel på to år.

På møtet svarte han på spørsmål både om det viktige NATO-Russland-møtet og stillingen han har søkt som sentralbanksjef.

Stoltenberg understreket hvor viktig det var at 30 NATO-medlemmer og Russland satt rundt samme bord.

– Jeg har ingen illusjoner om at det blir lett å bygge bro over de motsetningene som finnes. Jeg tror en forutsetning for det er at man ikke gjør alle forhandlinger i det offentlige, men sitter ned i fortrolighet i møterom. Vi må prøve å skape de møteplassene.

SKYTTERGRAVER: En ukrainsk soldat i Donetsk-regionen i Ukraina, der spenningen for tiden er høy. Foto: Andriy Dubchak / AP

NATO foreslo onsdag en serie møter for å diskutere blant annet rustningskontroll.

- Jeg tror den brutale realiteten er at vi er villig til å sette oss ned med russerne og snakke om mange ulike temaer, men russerne må trappe ned både det militære nærværet og og retorikken for å skape den tilliten og atmosfæren som er nødvendig for å få til reelle løsninger, sa Stoltenberg.

Vil forhandle uten tilbaketrekking

NATO har imidlertid ikke satt som vilkår at russerne må trekke tilbake styrkene ved den ukrainske grensen, for å starte forhandlinger. Stoltenberg la likevel ikke skjul på at for å få til framgang så må russerne ta ansvar for å redusere spenningen i området.

– Har russerne på noen måte kommet NATO i møte, bortsett fra å ikke si nei til nye møter?

– Møtene var ikke slik at russerne kom med noen som helst innrømmelser. Vi drøftet ulike prinsipper. Vi slo fast landenes rett til selvbestemmelse og til å velge sin egen vei. Mens Russland mener at landenes rett til f.eks å søke medlemskap i NATO skal begrenses. Så det var stor avstand, og det er ikke mulig å si at det er gitt noen innrømmelser fra russisk side, sa Stoltenberg onsdag.

NATO har gjort det klart at alliansen er beredt til å legge konkrete forslag på bordet, hvis russerne er beredt til å forhandle videre.