Dette sier hun om Breiviks soningsforhold

Psykiater Randi Rosenqvist sier at hun kommer til å bruke lang tid når hun skal redegjøre for hvor stor fare det er for at Anders Behring Breivik kommer til å begå ny, alvorlig kriminalitet.

Rosenqvist har i mange år vært ansatt ved Ila fengsel i Bærum, der mange av de forvaringsdømte fangene i Norge soner.

Terroristen Anders Behring Breivik (42), som senere byttet navn til Fjotolf Hansen, soner forvaringsdommen sin i Skien fengsel, men Rosenqvist har likevel vært ansvarlig for risikovurderingen av ham.

– Jeg har gjort flere risikovurderinger av Fjotolf Hansen. Første gang var i 2011, og jeg har redegjort for mine vurderinger i retten både i 2012, i 2016 og i 2017, sier Rosenqvist til TV 2.

FØLGER BREIVIK: Psykiater Randi Rosenqvist har fulgt Breivik fra 2011 til i dag. Foto: Kristin Grønning / TV 2

I 22. juli-rettssaken ble Breivik dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 10 år. I fjor sommer løp minstetiden ut, noe som gir ham rett til å søke om å bli prøveløslatt.

Kommer til å ta tid

Forvaring idømmes personer som må beskyttes mot samfunnet. De slipper ikke ut før en domstol har kommet til at det ikke lenger er en nærliggende fare for at vedkommende vil begå ny, alvorlig kriminalitet. På den måten kan man bli sittende i fengsel livet ut.

Derfor er vurderingen til psykiater Rosenqvist av stor betydning i rettssaken. Hun skal vitne på onsdag. Slik TV 2 forstår det, vil utgangspunktet for vitnemålet være en ett år gammel risikovurdering som hun leverte til fengselet.

– Jeg skal redegjøre for mitt syn på onsdag, og det kommer til å bli en omfattende redegjørelse som vil ta tid. Den redegjørelsen skal jeg gi til retten og ikke til pressen, sier hun.

– Gode forhold

Forsvareren til Breivik, advokat Øystein Storrvik, har uttalt at han mener at manglende soningsprogresjon er det viktigste temaet under rettssaken.

– Enhver fange, uavhengig av hvor ille det vedkommende har gjort, er, vil ha progresjon i soningen sin. Slik jeg ser det, er situasjonen til min klient nå helt lik som da den ble presentert i åpen rett sist, sa Storrvik til TV 2 tidligere i uka.

Han reagerer på at Breivik hele tiden har sittet isolert fra andre innsatte.

Rosenqvist sier at hun har registrert uttalelsene til advokaten. Hun har følgende kommentar til terroristens soningsforhold:

– Etter mitt inntrykk har han gode soningsforhold. Det blir brukt gode ressurser på at han skal fungere så godt som mulig.

Får forklare seg fritt

Statsadvokat Hulda Karlsdottir sier at de mener at Breivik fortsatt er en fare for samfunnet. De baserer seg på risikovurderinger som er gjort av Breivik.

Han skal forklare seg omkring en halv dag, hva er du interessert i å spørre ham om?

– Hans forklaring er todelt. Han kommer først til å få anledning til å forklare seg fritt, ut fra det han selv har forberedt. Siste halvdel av tiden er det åpent for min eksaminasjon, altså spørsmål fra aktor og deretter fra hans forsvarer. Bevistemaet er om det har skjedd en endring og om det, slik situasjonen er i dag, er fare for nye lovbrudd.

– Frykter du at han i stor grad vil bruke dette til å snakke om sin ideologi?

– Jeg vil kanskje ikke si frykter, men jeg er jo avventende til hans forklaring og hva den vil inneholde, basert på det jeg har lest ut av forvaringsdommen og det materiale som ligger i saken. Samtidig så er det for så vidt viktig å få tilstrekkelig bevist hvor han står i dag.